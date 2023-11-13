Доцент Шляпников рекомендовал не злоупотреблять «выходом из зоны комфорта»

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Завкафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, доцент Владимир Шляпников заявил, что выходить из зоны комфорта человеку нужно, однако без злоупотреблений.
Он пояснил, что выход из зоны комфорта – это стресс для организма, и большое его количество может нанести существенный вред.
По его словам, если переборщить с зоной дискомфорта, то можно и навредить себе.
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«Невозможно получить какие-то новые знания или навыки, приобрести какие-то новые качества. При этом, с другой стороны, конечно, не следует и этим сильно злоупотреблять, потому что любой такой выход из зоны комфорта – всегда некий стресс. Для человека, для организма, для психики и возможности адаптации не беспредельны», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шляпников.
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Мелисса Тимофеева