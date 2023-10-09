Дубненские врачи удалили пациентке лазером камни в обеих почках сразу

Фото: Минздрав МО
В урологическое отделение поступила 71-летняя женщина с жалобами на боль в почках и затруднённое мочеиспускание. Тяжесть состояния также была обусловлена болезнью Альцгеймера. Обследование выявило у пациентки наличие камней в обеих почках.
При подготовке к операции женщине установили внутренние мочеточниковые стенты с обеих сторон, и это позволило наладить отток мочи.
Этот метод лечения мочекаменной болезни - одним из самых высокотехнологичных. Его активно применяют на практике в урологических отделениях. Преимущество малоинвазивных операций - их безопасность, высокая эффективность и короткий период реабилитации.
Операция прошла успешно и заняла не более получаса. На вторые сутки пациентка была выписана под амбулаторное наблюдение.
Читайте также:
В Серпухове взрослые пациенты теперь могут сделать энцефалограмму
Щёлковский эпидемиолог Щадрина предупредила об осенней активности клещей
Долгопрудненские хирурги спасли мотоциклиста с отёком мозга после аварии