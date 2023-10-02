Два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Новые аппараты появились в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) и Московском областном противотуберкулезном диспансере. Она была приобретена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области.
«Новые рентген-аппараты в медучреждениях установлены взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. Всего на это было выделено почти 45 млн рублей <…>», - поделилась Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Медтехника обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Снимки будут храниться в электронном формате, что значительно увеличивает время на осмотр пациента.
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