Два подмосковных медицинских проекта выиграли конкурс «Смарт Диалог»

Фото: Минздрав МО
Два проекта Минздрава Московской области стали победителями конкурса региональных проектов «Смарт Диалог» по выявлению и тиражированию лучших управленческих практик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Организовало конкурс Агентство стратегических инициатив.
«В конкурсе участвовали более 600 проектов из разных регионов России. Так, по направлению «Здравоохранение» конкурса «Смарт Диалог» из четырёх номинаций в двух победу одержали проекты подмосковного Минздрава: «Поликлиника. Перезагрузка» и «Эффективная скорая помощь», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.«Поликлиника. Перезагрузка» – единый стандарт, который позволяет сделать поликлиники более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. В новом стандарте описаны алгоритмы работы кабинетов забора крови, регистратуры, кабинетов диагностики, отделений профилактики, кабинетов хронической сердечной недостаточности. «Перезагрузку» в Подмосковье уже прошли 100 взрослых и 50 детских поликлиник.
Проекты-победители конкурса «Смарт Диалог» предложат тиражирования другим регионам России.
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