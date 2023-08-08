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Economic Times: Новый подвид коронавируса обнаружен в Индии

08 августа 2023, 18:26

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Специалисты индийского консорциума по геномике COVID-19 сообщили о выявлении в стране ряда случаев заражения новым подвидом болезни, который называют Eris. В настоящее время он довольно быстро распространяется в Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения следит за распространением новой мутации коронавируса. Специалисты отмечают, что ее появление является еще одним доказательством того, что вирус продолжает мутировать, независимо от того, какое количество людей предпочитают игнорировать тот факт, что COVID-19 по-прежнему представляет опасность. По сообщению издания Economic Times, новый штамм является производным от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте нынешнего года.

До недавнего времени эта модификация коронавируса не вызывала больших опасений, но сейчас ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. По информации министерства здравоохранения Индии, за сутки в стране было выявлено 54 новых носителя COVID-19. В результате общее число активных случаев заболевания в стране достигло 1 574 человек.

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#штамм
#заболевания
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Nature Communications: Создана вакцина долгого действия от вируса, вызывающего рассеянный склероз
08 августа 2023, 19:07

Фото: istockphoto/Chris Ryan

Австралийские и американские ученые создали долгодействующую вакцину от вируса Эпштейн-Барр (EBV) и провели ее успешные испытания на модельных животных. Считается, что этот вирус является одной из причин развития рассеянного склероза, против которого до сих пор не существует эффективных лекарств.
Вакцину разработала и опробовала научная группа под руководством профессора Медицинского исследовательского института Бергхофера в Брисбене (Австралия) Раджива Кханны, сообщает издание Nature Communications. Исследователям удалось подобрать набор антигенов, соответствующий полному жизненному циклу вируса в человеческих клетках. В будущем новая разработка станет безопасной альтернативой для РНК-вакцин от EBV, проходящих сейчас клинические испытания.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание нервной системы, при котором клетки иммунной системы начинают атаковать нервные окончания. В результате нервы начинают хуже проводить сигнал, что приводит сначала к легкому онемению конечностей, а затем может привести к параличу, слепоте и смерти. Причиной развития рассеянного склероза ученые считают нарушение нормальной работы иммунной системы в результате проникновения вирусной инфекции. Основным кандидатом специалисты считают вирус Эпштейн-Барр. В таком случае разработка новой вакцины может дать шанс на избавление от болезни, ранее считавшейся неизлечимой.

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#ученые
#вирус
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#австралия
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#специалисты
#разработка
#болезни
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Капремонт взрослой поликлиники в Солнечногорске выполнен на 70%
08 августа 2023, 18:11

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В микрорайоне Рекицно городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт взрослой поликлиники.

Строительная готовность объекта составляет 70%, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Взрослая поликлиника в микрорайоне Рекинцо обслуживает более 45 тыс. жителей Солнечногорска. Это главная поликлиника в округе. Благодаря ремонту, планируется создать комфортные условия и для работы медицинских специалистов, и для пребывания пациентов. Все самые востребованные кабинеты врачей перенесены на 1-й этаж, также с 4-го этажа на 1-й переведен рентген-кабинет, установлены новые лифтовые кабины, с учётом расширения дверей для доступа маломобильных граждан», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Ремонтные работы в медицинском учреждении проводятся основываясь на новый стандарт – «Поликлиника перезагрузка». 

В обновлённой поликлинике оборудуют кабинеты: телемедицинских консультаций, выписки электронных рецептов на льготные лекарства, а также для удобства жителей появятся новые комфортные зоны ожидания приема врача и буфет.

Завершение капитального ремонта медучреждения намечается на конец 2023 года.  

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#больницы
#рентген
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Озвучены действенные способы охладиться в жару
Врач Чернышова рекомендовала пить больше воды и отказаться от бытовой техники в жару
08 августа 2023, 16:53

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Врач-терапевт Надежда Чернышева заявила, что во время знойной погоды рекомендуется пить больше жидкости, регулярно проветривать помещение и увлажнять воздух.
Кроме этого, рекомендуется отказаться от использования техники (компьютера, телевизора и т.д.), поскольку работа электроприборов способствует дополнительному нагреву воздуха.

«Ешьте ягоды, фрукты, кисломолочку, арбуз — эти продукты легко усваиваются. Кроме того, они охлаждают вас изнутри», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

А врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова рекомендовала людям с гипертоническими заболеваниями в жаркую погоду обязательно соблюдать меры предосторожности.

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#советы
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Более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье с начала года
08 августа 2023, 16:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

По поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в поликлинике №1 и поликлинике №2 Ногинской больницы поступили новые рентген-аппарат и флюорограф.

В Московской области проводят комплексную работу по оснащению стационаров и поликлиник современным тяжелым оборудованием, в том числе рентген-аппаратами и флюорографами.

Так, реализуется 3-летняя программа замены устаревшей аналоговой техники на цифровую, и открываются новые кабинеты там, где прежде их не было. 

«Для качественной и доступной диагностики необходимо современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения новое медицинское оборудование. С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и 2 флюорографа на сумму более 570 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Новые аппараты значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства. 
«Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на ранних стадиях, устанавливать более точный диагноз», —рассказал главный врач Ногинской областной больницы Сергей Лившиц.
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.


Время проведения обследования на цифровом аппарате значительно ниже, чем на аналоговом, а также результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.

Оба аппарата уже используются при проведении обследований пациентам.

Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Воробьёв: всё тяжёлое медоборудование в Подмосковье заменят до конца 2024 года.
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#заболевания
#медицинское оборудование
#рентген
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В России впервые пересадили почку подростку
08 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/Gumpanat

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые пересадили почку подростку. Об этом сообщается на сайте СамГМУ.
Заведующий отделением пересадки органов и урологии Евгений Канаев рассказал, что такой тип операций особенно сложен у подростка, поскольку необходимо учитывать анатомию, которая отличается от строения организма взрослого человека. Вес и рост пациента, уменьшенный размер сосудов, наложение тонких швов – всё это требует большого опыта и ювелирной точности.

Уточняется, что пациент родился с аномалией развития почек. С годами состояние ухудшалось, и дошло до того, что органы перестали работать. Тогда родители обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей и пожелали выступить донорами почек. По результатам обследования, подошла только мама.

Операция прошла успешно, теперь мальчик сможет жить полной жизнью. Ему останется только принимать необходимые препараты и периодически посещать врача.

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#операция
#россия
#подросток
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В Пушкино врачи спасли женщину, которая чуть не умерла из-за невылеченного зуба
08 августа 2023, 14:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение челюстно-лицевой хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н приехала 40-летняя женщина с высокой температурой. Она почти не могла дышать.

В ходе обследования врачи обнаружили у пациентки острое гнойное воспаление из-за невылеченного зуба, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Причиной такого состояния стала флегмона — острое гнойное воспаление с тенденцией к быстрому распространению по клетчаточным пространствам.

Врачи приняли решение о проведении срочного оперативного вмешательства. Внутри тканей лица, шеи, груди был гной.

«Все происходит постепенно и далеко не за один день. Сначала боязнь стоматологов, запущенные зубы, потом флюс, потом абсцесс, потом флегмона, которая распространяется очень быстро, перекидываясь с пораженного пространства на соседние участки — гнойный процесс в подкожной жировой клетчатке захватывает окружающие ткани и вызывает их некротизацию, то есть отмирание», — говорит заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.

Этот случай был очень сложный, отметили врачи. Флегмона полости рта распространилась на шею и грудную клетку и вызвала медиастинит, который мог закончится летальным исходом. 

За жизнь пациентки на протяжении половины ночи в операционной сражались сразу две бригады врачей, также был срочно вызван торакальный хирург из МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Алексей Машичев.

«Через воротникообразный разрез и разрезы по передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в подключичной правой области послойно были пройдены все мягкие ткани. В «зоне операции» оказались лицо, шея, грудь — везде внутри тканей гной. Участки некроза были удалены», — добавил Алексей Бунев.

Все промыли и очистили. 12 дней женщина провела в реанимации, прошла лечение, на данный момент она принимает антибактериальную терапию и скоро поедет домой. 

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#операции
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Диетолог Королева рекомендовала есть сахар в составе природных продуктов
08 августа 2023, 13:04

Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса.
По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.

«К любым подсластителям нужно относиться с осторожностью. Лучше всего есть сахар в составе натуральных, природных продуктов: фруктов, ягод, овощей, меда. Или же отдать предпочтение кленовому, финиковому сиропам, сиропу агавы», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королева.

Она пояснила, что сахарозаменители также могут спровоцировать рост объёма жировых отложений из-за стандартных реакций организма на сладкое.

А вот народная артистка, певица Алла Пугачёва, напротив, удивила публику своей излишней худобой. Как передают «Дни.ру», некоторые подписчики заподозрили певицу в истощении из-за её исхудавших ног.

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Эксперт по питанию Верис посоветовал не есть сосиски и колбасы после 30 лет

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#продукты
#сахар
#врач
#здоровье
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Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение
Нутрициолог Разаренова заявила, что лосось улучшает зрение
08 августа 2023, 11:23

Фото: IStock/Baloncici

В детстве все мы слышали, что нужно есть больше черники и моркови, чтобы зрение было хорошим. В день офтальмологии, который отмечается в мире 8 августа, «Радио 1» выяснило правда это или миф, и какие ещё продукты защищают наше зрение.
Диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказала, что морковь и черника действительно улучшают зрение, поскольку содержат витамин А. Именно он помогает сохранять здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте. Помимо этих продуктов, сохранить здоровое зрение помогают листовые овощи, рыба и яйца.
«Шпинат, капуста и брокколи, содержат лутеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку глаз. Лосось, сардины и тунец, содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить зрение и защитить от возрастных изменений. Яйца содержат лутеин и зеаксантин, а также витамин Е, который помогает защитить глаза от действия свободных радикалов», — сказала специалист.
Апельсины, манго, клюква и ежевика также защищают глаза от повреждений. Этому способствует витамин С, который содержится в этих фруктах и ягодах. А миндаль, кедровые орехи и семена подсолнечника содержат цинк, который помогает улучшить зрение и защитить от возрастных изменений.

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#здоровье
#продукты
#овощи
#фрукты
#глаза
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Эксперт по питанию Верис посоветовал не есть сосиски и колбасы после 30 лет
08 августа 2023, 11:15

Фото: istockphoto/vaaseenaa

В 30 лет начинает происходить перестройка организма: замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, уменьшается мышечная масса. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, какие продукты помогут человеку дольше сохранить молодость и здоровье.
В беседе с изданием «Газета.Ru» специалист рекомендовал прежде всего отказаться от употребления рафинированного сахара. Сахар — очень калорийный продукт. Если человек начинает потреблять больше калорий, чем расходует, это приводит к постепенному увеличению веса. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушению обмена веществ, вызвать старение кожи и даже диабет. Вместо сахара эксперт посоветовал добавить в рацион свежие овощи и фрукты, богатые витаминами и клетчаткой.

Также после 30 следует обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), который показывает, насколько повысится уровень сахара в крови. Например, продукты с высоким гликемическим индексом, такие как картофель, белый хлеб, сладости нужно употреблять очень осторожно. В рационе обязательно должны содержаться продукты с низким ГИ (авокадо, орехи, баклажаны, грибы).

Продукты из переработанного мяса, например, сосиски, бекон, колбасы, лучше заменить более полезными курицей, говядиной или индейкой. Переработанные мясные продукты могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Соблюдение таких нехитрых правил питания позволит сохранить молодость и избавят организм от неприятных последствий.

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