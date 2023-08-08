Economic Times: Новый подвид коронавируса обнаружен в Индии

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До недавнего времени эта модификация коронавируса не вызывала больших опасений, но сейчас ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. По информации министерства здравоохранения Индии, за сутки в стране было выявлено 54 новых носителя COVID-19. В результате общее число активных случаев заболевания в стране достигло 1 574 человек.
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