«Едут к могиле»: Кардиолог заявил, что молодёжь всё чаще страдает от инсульта

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От инсульта всё чаще страдают молодые люди. Об этом «Радио 1» рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.
«Инсульт значительно помолодел. Сейчас молодыми считаются люди до 45 лет, а инсульт стал появляться у тех, кому ещё даже 30 лет нет. Это самое страшное. Ведь в этом возрасте сосуды ещё только развиваются, и такие осложнение чреваты очень серьёзными последствиями», — сказал Конев.По словам специалиста, молодые люди сталкиваются с инсультом из-за частого отсутствия сна и низкой физической нагрузки.
«Ночью молодые люди не спят. А у нас есть гормон мелатонин, который вырабатывается только в тёмное время суток, во время сна. У нас и так освещённость высока, а если ещё и ложиться под утро, когда уже начинает светать, то мелатонин не вырабатывается полностью. Сюда же можно отнести низкую физнагрузку. У нас появилась привычка сесть за руль и проехать 500 метров. Так они едут к своей могиле. Да, это удобно, но автомобиль превращается в катафалк», — добавил Конев.Читайте также:
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