Эксперт Гриценко назвал 10 тысяч шагов ежедневно хорошей активностью

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Эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов призывает ориентироваться не на количество шагов, а учитывать, в каком темпе они делаются и на какой местности.
Евгений Ачкасов рассказал «Известиям», что у каждого человека индивидуальные резервы здоровья и физические возможности.
10 тысяч шагов — хорошая активность, но в городских условиях набрать их сложно. Активность можно компенсировать в домашних условиях, спортом.
Важна не только ходьба, но и питание. Необходимо соблюдать энергетический баланс: если питаться вредной пищей, то ходьбой привести вес в норму будет сложно.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщает, что большое количество сахара в рационе может повлиять на образование камней в почках. Чтобы избежать проблем со здоровьем рекомендуется обходиться без добавления сахара. В качестве замены можно использовать фрукты и ягоды, но в ограниченном количестве. Также можно рассмотреть сахарозаменители — стевию, эритрит.
А врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса. По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.
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10 тысяч шагов — хорошая активность, но в городских условиях набрать их сложно. Активность можно компенсировать в домашних условиях, спортом.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщает, что большое количество сахара в рационе может повлиять на образование камней в почках. Чтобы избежать проблем со здоровьем рекомендуется обходиться без добавления сахара. В качестве замены можно использовать фрукты и ягоды, но в ограниченном количестве. Также можно рассмотреть сахарозаменители — стевию, эритрит.
А врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса. По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.
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Эндокринолог Павлова рассказала об опасности сахара для почек
ВОЗ сообщает, что за месяц число заражений коронавирусом увеличилось почти в два раза
Мария Фирсова