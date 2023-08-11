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Эксперт Гриценко назвал 10 тысяч шагов ежедневно хорошей активностью

11 августа 2023, 21:58

Фото: istockphoto/artursfoto

Эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов призывает ориентироваться не на количество шагов, а учитывать, в каком темпе они делаются и на какой местности.
Евгений Ачкасов рассказал «Известиям», что у каждого человека индивидуальные резервы здоровья и физические возможности.

10 тысяч шагов — хорошая активность, но в городских условиях набрать их сложно. Активность можно компенсировать в домашних условиях, спортом.


Важна не только ходьба, но и питание. Необходимо соблюдать энергетический баланс: если питаться вредной пищей, то ходьбой привести вес в норму будет сложно.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщает, что большое количество сахара в рационе может повлиять на образование камней в почках. Чтобы избежать проблем со здоровьем рекомендуется обходиться без добавления сахара. В качестве замены можно использовать фрукты и ягоды, но в ограниченном количестве. Также можно рассмотреть сахарозаменители — стевию, эритрит.

А врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса. По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.

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#здоровье
#диета
#спорт
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Подмосковным паллиативным пациентам стало проще оформить заявку на госпитализацию и сестринский уход
11 августа 2023, 22:38

Фото: Минздрав МО

На подмосковном портале паллиативной помощи теперь можно оформить заявки на госпитализацию и сестринский уход. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
На портале появились две новые функции: оформление заявки на госпитализацию и оформление заявки на сестринский уход. Эти нововведения максимально ускорят процесс получения паллиативной помощи, исключая личное посещение врача или его вызов на дом.
 
Благодаря совместной работе Минздрава и Центра развития цифровых технологий Московской области в регионе уже полгода функционирует интернет-портал «Паллиативная помощь».
 
На одном информационном ресурсе собрали всё самое необходимое, что нужно знать паллиативному пациенту, его родственникам и близким. Это адреса медучреждений, оказывающих паллиативную помощь, графики их работы. Портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, полезные советы, рекомендации, анонсы мероприятий и многое другое.
 
Помимо этого, в Подмосковье имеется колл-центр по оказанию паллиативной помощи жителям региона. Телефон +7(498)683-83-83.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#онлайн
#паллиативная помощь
#подмосковье
#московская область
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В Екатеринбурге врачи спасли 26-летнюю многодетную мать, у которой случился инсульт
11 августа 2023, 20:57

Фото: istockphoto/kieferpix

Инсульт у 26-летней женщины случился спустя месяц после четвёртых родов.
E1.RU, ссылаясь на Свердловскую областную клиническую больницу № 1, пишет, что 3 дня женщина жаловалась на одышку. Когда она усилилась, муж повёз жену в Екатеринбург. В пути у женщины нарушилась речь, ослабели правые рука и нога. Врачи скорой помощи госпитализировали молодую мать в приёмное отделение ЦГКБ № 1.
 
«После родов в венах ног образовались тромбы. С током крови попали в лёгочную артерию и нарушили дыхание. Из-за аномалии в сердце часть тромбов проникли в левые отделы сердца и далее в артерии мозга. В итоге у пациентки одновременно развились два состояния, угрожающих жизни: ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии», —рассказал Андрей Алашеев, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1.
Врачи стабилизировали состояние пациентки и доставили её в региональный сосудистый центр, где через проколы удалили тромб. Оказалось, что у молодой матери есть генетически обусловленная склонность к образованию тромбов.

После операции женщина лежала в больнице 3 недели. За это время частично восстановилась речь. Молодая мать смогла говорить короткими фразами, передвигаться по палате, а также самостоятельно позвонила родным. Теперь она отправится на реабилитацию  в центр «РЖД-Медицина».
 
Потом женщину ждёт реабилитация в Клиническом институте мозга. Следующие 2 года она сможет получать лекарства для профилактики инсульта бесплатно.

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Звезда «Милых обманщиц» Питерс набрала 30 кг из-за серьёзной болезни

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#инсульт
#здоровье
#многодетная семья
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Парки 21 муниципалитета приглашают проверить здоровье в эти выходные
11 августа 2023, 20:49

Фото: Минздрав МО

В парках 21 городского округа Подмосковья пройдёт акция по проверке здоровья в парках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
С начала лета бригады медицинских специалистов каждые выходные работают в парках области. Не посещая поликлинику, жители региона могут пройти диагностику и получить консультацию врача. На сей раз медработники приедут в парки Балашихи, Долгопрудного, Коломны, Пушкина, Солнечногорска и других муниципалитетов. 



 
В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование. 
 
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

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#минздрав мо
#парк
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Звезда «Милых обманщиц» Питерс набрала 30 кг из-за серьёзной болезни
11 августа 2023, 20:24

Фото:istockphoto/ibreakstock

27-летняя американская актриса Саша Питерс в подкасте актёра Тейлора Лотнера и его жены Тейлор Доум Лотнер The Squeeze поделилась, что в 17 лет набрала 30 кг из-за поликистоза яичников.
Саша Питерс рассказала, что всегда страдала от нерегулярного менструального цикла, но гинекологи твердили, что это пройдёт.

«Когда мне было 15-16 лет, я заметила, что мой обмен веществ изменился. В 17 я набрала 30 кг за год без причин, безо всякого объяснения», —вспомнила актриса.
Эндокринолог поставила диагноз — синдром поликистозных яичников.

«Это гормональный дисбаланс, гормональное заболевание, тестостерон или эстроген зашкаливают, витамин D падает, и симптомы его действительно видны. У каждой женщины симптомы разные: это могут быть месячные, странное оволосение, проблемы с пищеварением, много кист в яичниках, набор веса», — рассказала Питерс.
Актриса сожалеет, что порой женщины не знают о наличии у них синдрома поликистозных яичников и страдают от последствий не диагностированного состояния.

Ранее дерматолог Екатерина Анчикова рассказала, что высыпания на лице могут говорить о синдроме поликистоза яичников, гипотиреозе и новообразованиях в органах эндокринной системы, об интоксикации и заболевании печени, о несбалансированном питании и дефиците витаминов и минералов, беременности, пубертате, менопаузе, гиперкератозе, проблемах с ЖКТ, ОРЗ, об аллергиях и других недугах. 

Врач добавила, что высыпания появляются и на фоне УФ-облучения или неправильного ухода за кожей. Врач подчеркнула, что если человека беспокоят данные явления, то ему лучше обратиться за консультацией к специалисту и не заниматься самолечением.

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#здоровье
#актриса
#женщины
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Эндокринолог Павлова рассказала об опасности сахара для почек
11 августа 2023, 18:31

Фото: istockphoto/Deagreez

Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщает, что большое количество сахара в рационе может повлиять на образование камней в почках.
«Учёные подтвердили: у тех, кто четверть ежедневной нормы калорий набирал добавленным сахаром, в 2 раза чаще были проблемы с камнями в почках», — пишет Зухра Павлова в своём тг-канале.
Чтобы избежать проблем со здоровьем рекомендуется обходиться без добавления сахара. В качестве замены можно использовать фрукты и ягоды, но в ограниченном количестве. Также можно рассмотреть сахарозаменители — стевию, эритрит.

Ранее врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса. По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.

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#сахар
#диета
#здоровье
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Перечислены страшные болезни, которые можно подхватить в водоёмах
Миколог Склярова предупредила об опасности купания в водоёмах
11 августа 2023, 16:50

Фото: istockphoto.com/Argument

Врач-дерматолог, клинический миколог Валерия Склярова заявила, что в неочищенных водоёмах много бактерий, которые могут вызвать различные заболевания, такие, как грибок, лишай, а также гнойное поражение кожи.
«Там может обитать синегнойная палочка, которая весьма опасна, а также грибок или цветной лишай. У кого-то такие недуги возникают впервые, а кому-то везет меньше, и они заражаются повторно. <…> Вполне может развиться гнойное поражение кожи вследствие влияния таких бактерий, как гноеродные кокки. Ещё этот процесс называют пиодермией», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Склярова.

Воспаление может быть вызвано также некоторыми насекомыми или грызунами, такими, как комары, мошки и т.д.

Кроме того, по словам врача, при купании в водоёмах есть риск подхватить и кишечную инфекцию.

При любых недомоганиях после купания в водоёмах врач рекомендовала незамедлительно обращаться к специалистам.

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#врач
#здоровье
#кожа
#водоёмы
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Профессор Королёва раскрыла главную опасность грибов
Профессор Королёва раскрыла, кому нельзя есть грибы
11 августа 2023, 16:05

Фото: IStock/Photosbypatrik

Грибы – это ценный питательный продукт, в составе которого много растительного белка и минеральных веществ. Но в некоторых случаях из-за грибов в организме может начаться интоксикация или воспалительный процесс. Об этом «Радио 1 рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва.
По словам специалиста, в составе грибов много растительной клетчатки и хитозана — аминосахара, который помогает организму построить коллагеновые структуры. Однако чтобы продукт был максимально полезен и не нанёс вред организму, его нужно покупать в проверенных местах и правильно готовить.
«Продукт сложно усваивается, поэтому его надо проваривать. Только после этого можно чуть-чуть на сковороде подсушить. Их обязательно нужно употреблять с большим количеством зелени, клетчатки. Это поможет поддержать перестатику и переваривание. Грибы можно сушить, варить, замачивать, консервировать и замораживать», — сказала Маргарита Королёва.
Профессор подчеркнула, что вред организму могут нанести грибы, которые купили или собрали возле дороги, а также в непроверенных местах.
«Грибы, собранные у дороги, содержат большое количество солей тяжёлых металлов. Они остаются в организме и поддерживают любую интоксикацию, любой воспалительный процесс. Если вы покупаете грибы в магазине, нужно всегда смотреть на этикетку, обращать внимание на место и дату сбора, чтобы обезопасить себя и близких», — добавила специалист.
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#грибы
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Россиянам рекомендовали есть авокадо для снижения веса
Диетолог Капралова заявила о пользе авокадо для снижения веса
11 августа 2023, 15:20

Фото: istockphoto.com/locknloadlabrador

Диетолог Мария Капралова заявила, что для снижения веса может помочь такой жирный продукт, как авокадо.
«Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками», — сказала в беседе с Газета.ру Капралова.

Она добавила, что также к жирным продуктам, которые способствуют потере килограммов, относятся растительные нерафинированные масла и орехи, в частности, такие, как фундук, грецкие орехи, фисташка, пекан и арахис.

По словам эксперта, масла можно добавлять в салаты, каши и смузи.

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#продукты
#врач
#питание
#здоровье
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Хирург Безрукавый рассказал, следствием каких опасных недугов могут быть отёки
Хирург Безрукавый: «Отеки могут быть признаком более серьезного заболевания»
11 августа 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/Albina Gavrilovic

Хирург Алексей Безрукавый заявил, что отёки могут быть признаком опасных заболеваний, таких, как сердечная недостаточность, поражение печени, тромбоз и т. д.
«Иногда отеки могут быть признаком более серьезного заболевания. К ним относятся: застойная сердечная недостаточность, поражение печени, почечная недостаточность, тромбоз, острая нехватка белка, ослабленные или поврежденные вены на ногах», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Безрукавый.

Кроме этого, возможными причинами отёков могут выступать чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах.

Среди методов избавления от отёков специалист рекомендовал пить больше воды, ограничить потребление соли, избегать длительного пребывания в жаркой или сухой среде, а также поддерживать оптимальный вес. Безрукавый подчеркнул, что при наблюдении у себя симптомов отёчности лучше обратиться к врачу, который сможет установить причину и назначить более эффективное лечение.

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#врач
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