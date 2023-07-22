Эксперт объяснил рекомендацию Минздрав ревакцинироваться от COVID-19 через год

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Внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин заявил, что предложение ведомства проводить повторную вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем через год, можно объяснить снижением вирулентности. Об этом пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день на фоне изменчивости вируса SARS-CoV-2 мы наблюдаем снижение его вирулентности, одного из факторов, определяющих тяжесть течения, и рост контагиозности — способности передачи инфекции от человека человеку, что обеспечивает возможность сохранения широкой циркуляции вируса среди населения», — цитирует агентство слова собеседника.
Полибин добавил, что за счет большого числа лиц, вследствие вакцинации или перенесенного заболевания имеющих иммунитет, и вероятного «гибридного иммунитета», тяжесть течения коронавирусной инфекции значительно снизилась. Теперь заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме и пациенты ограничиваются амбулаторной медицинской помощью.
«В связи этим проведение ревакцинации, то есть получение повторной вакцинации, может быть показано через один год после предыдущей прививки», — заключил специалист Минздрава.
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Диана Аванесян