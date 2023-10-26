Эксперт по фитнесу назвала упражнения для здоровья в пожилом возрасте

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«Если человек никогда спортом не занимался, то нужно постепенно вводить тренировки и постепенно увеличивать нагрузку. Это может быть как составная гимнастика, плавание, могут быть лёгкие кардиотренировки, мобилизационные техники на поддержание суставов, и небольшие силовые тренировки», — отметила Полина Захарова.
«Сначала мы подключаем активную ходьбу по парку, а потом смотрим, куда хочется направить свои силы. Очень классно работает скандинавская ходьба, это очень хорошая нагрузка и для здоровья позвоночника, и для здоровья суставов», — добавила собеседница.Читайте также:
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