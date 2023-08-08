Эксперт по питанию Верис посоветовал не есть сосиски и колбасы после 30 лет

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В 30 лет начинает происходить перестройка организма: замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, уменьшается мышечная масса. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, какие продукты помогут человеку дольше сохранить молодость и здоровье.
В беседе с изданием «Газета.Ру» специалист рекомендовал прежде всего отказаться от употребления рафинированного сахара. Сахар — очень калорийный продукт. Если человек начинает потреблять больше калорий, чем расходует, это приводит к постепенному увеличению веса. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушению обмена веществ, вызвать старение кожи и даже диабет. Вместо сахара эксперт посоветовал добавить в рацион свежие овощи и фрукты, богатые витаминами и клетчаткой.
Также после 30 следует обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), который показывает, насколько повысится уровень сахара в крови. Например, продукты с высоким гликемическим индексом, такие как картофель, белый хлеб, сладости нужно употреблять очень осторожно. В рационе обязательно должны содержаться продукты с низким ГИ (авокадо, орехи, баклажаны, грибы).
Продукты из переработанного мяса, например, сосиски, бекон, колбасы, лучше заменить более полезными курицей, говядиной или индейкой. Переработанные мясные продукты могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Соблюдение таких нехитрых правил питания позволит сохранить молодость и избавят организм от неприятных последствий.
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Также после 30 следует обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), который показывает, насколько повысится уровень сахара в крови. Например, продукты с высоким гликемическим индексом, такие как картофель, белый хлеб, сладости нужно употреблять очень осторожно. В рационе обязательно должны содержаться продукты с низким ГИ (авокадо, орехи, баклажаны, грибы).
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Александр Бойцов