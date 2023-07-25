Эксперт раскрыла, когда фрукты могут стать опасными для здоровья

Фото: IStock/rusak
Лето – сезон овощей, ягод и фруктов. Многие думают, что из-за низкой калорийности фрукты можно есть в любых количествах. Однако специалисты предупреждают об опасности такого питания.
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала, что фрукты нужно есть с осторожностью. В обратном случае они могут плохо усвоиться в организме и не помогут сбросить лишний вес. В рамках программы «Радио 1» «ПроПитание» специалист раскрыла несколько важных правил:
1. Фрукты нужно есть в первой половине дня. Это время суток идеально для усвоения фруктов. Лучше съедать фрукты до 16-17 часов;
2. Можно есть только один-два фрукта в день;
3. Если у вас лишний вес, то съедать фрукты нужно в конце основного приёма пищи, чтобы снизить всплеск инсулина;
4. Если после приёма фруктов у вас наблюдается вздутие и проблемы со стулом, то в этом виноваты не фрукты. Нужно разбираться с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
Читайте также:
Врач-диетолог Королева рассказала о вреде обезжиренных продуктов
Нутрициолог Разаренова назвала самый безопасный вид фастфуда
Диетолог Павлюк раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья
1. Фрукты нужно есть в первой половине дня. Это время суток идеально для усвоения фруктов. Лучше съедать фрукты до 16-17 часов;
3. Если у вас лишний вес, то съедать фрукты нужно в конце основного приёма пищи, чтобы снизить всплеск инсулина;
4. Если после приёма фруктов у вас наблюдается вздутие и проблемы со стулом, то в этом виноваты не фрукты. Нужно разбираться с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
Читайте также:
Врач-диетолог Королева рассказала о вреде обезжиренных продуктов
Нутрициолог Разаренова назвала самый безопасный вид фастфуда
Диетолог Павлюк раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья
Екатерина Шмакова