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Эксперт раскрыла, когда фрукты могут стать опасными для здоровья

Нутрициолог Коробейникова рассказала, сколько фруктов можно съесть в день
25 июля 2023, 13:36

Фото: IStock/rusak

Лето – сезон овощей, ягод и фруктов. Многие думают, что из-за низкой калорийности фрукты можно есть в любых количествах. Однако специалисты предупреждают об опасности такого питания.
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала, что фрукты нужно есть с осторожностью. В обратном случае они могут плохо усвоиться в организме и не помогут сбросить лишний вес. В рамках программы «Радио 1» «ПроПитание» специалист раскрыла несколько важных правил:

1. Фрукты нужно есть в первой половине дня. Это время суток идеально для усвоения фруктов. Лучше съедать фрукты до 16-17 часов;


2. Можно есть только один-два фрукта в день;

3. Если у вас лишний вес, то съедать фрукты нужно в конце основного приёма пищи, чтобы снизить всплеск инсулина;

4. Если после приёма фруктов у вас наблюдается вздутие и проблемы со стулом, то в этом виноваты не фрукты. Нужно разбираться с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

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#фрукты
#Жанна Коробейникова
#здоровье
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Стоматолог Левчук рассказала, сколько стоит сделать «голливудскую улыбку»
25 июля 2023, 13:04

Фото: iStock/dragana991

Стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук заявила, что процедура «голливудская улыбка» требует много времени и денежных средств. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Первое, что необходимо сделать человеку, который хочет стать обладателем «голливудской улыбки» – прийти на консультацию к ортопеду-гнатологу», — цитирует слова Левчук «Газета.Ru».

Левчук отмечает, что правильное взаимодействие зубов, мышц и костей необходимо для качественного протезирования, которое требуется для создания настоящей «голливудской улыбки». Если у пациента имеются ортодонтические отклонения, то также необходимо пройти соответствующее лечение, в противном случае есть риск того, что виниры или коронки со временем начнут откалываться.

По словам стоматолога, процесс обретения «голливудской улыбки» может занимать разное время. Это зависит от того, требуется ли ортодонтическое лечение, в каком состоянии находится  здоровье зубов. По времени протезирование может занять около месяца, с учетом ортодонтического лечения процесс может продолжаться от полутора до двух лет.

Левчук подчеркнула, что стоимость «голливудской улыбки» может варьироваться от объема работ. При полном протезировании совместно с лечением имеющихся ортодонтических проблем ценовой диапазон будет составлять 1–1,5 миллиона рублей.

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#стоматолог
#голливудская улыбка
#импланты
#протезирование
#зубы
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Сенатор обвинил антипрививочников во вспышке кори
Сенатор Круглый объяснил вспышку кори в Пензенской области
25 июля 2023, 12:31

Фото: IStock/Singjai20

В Пензенской области выявили 78 случаев заражения корью. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. По мнению члена Совета Федерации и заслуженного врача-педиатра Владимира Круглого, нежелание прививаться – основная причина вспышек кори в стране.
Сенатор рассказал «Радио 1», что активный отказ от прививок начался в России во время пандемии коронавируса: тогда многие говорили про вред вакцин. Сегодня это привело к массовым проблемам с другими заболеваниями.
«Корь является чрезвычайно контагиозной инфекцией, то есть чрезвычайно заразной, наряду с ветряной оспой. Поэтому при возникновении случаев кори только одно может предотвратить распространение инфекции – это вакцинация. Без вакцинации очень сложно соблюдать все противоэпидемиологические меры, например, изоляцию. Поэтому вспышки, которые возникают в разных регионах, связаны с тем, что люди стали отказываться от плановой вакцинации, в частности, от кори. Это последствия активной деятельности антипрививочного движения, как во время ковида», — сказал Владимир Круглый.
Собеседник подчеркнул, что вакцинация не может применять в качестве экстренной профилактики. По словам специалиста, иммунитет вырабатывается лишь через некоторое время после введения вакцины.  
«Сейчас нужно активно проводить противоэпидемиологические мероприятия: изоляцию, исследование всех контактных, проводить подчищающую вакцинацию: тех, кто ещё не привился», — заключил Владимир Круглый. 
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#корь
#Пензенская область
#Владимир Круглый
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Врач-эндокринолог Гелашвили объяснила, в каких случаях любовь становится болезнью
25 июля 2023, 12:09

Фото: iStock/triocean

Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили заявила, что нарушения режима сна, полная концентрация на жизни партнера — это не любовь, а психическое расстройство. Об этом сообщает Москва 24.
Гелашвили утверждает, что в международной классификации болезней существует психиатрический диагноз, когда любовь превращается в навязчивую идею. 

«В таком случае постоянно возникает идея о том, что человеку нужно увидеть объект, к которому он якобы испытывает любовь», — приводит слова специалиста Москва 24.

По словам эндокринолога, даже если у объекта преследования уже есть партнер или семья, «заболевший» может пытаться разрушить эти отношения.

Гелашвили отметила, что любовь не является исключительно гормональным состоянием, несмотря на то, что это чувство определенно влияет на гормональную систему человека.

Сообщается, что у этого чувства есть «срок годности». Врач дополнила, что влюбленность и гормональные всплески живут от 1,5 до 4 лет.

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#любовь
#отношения
#здоровье
#болезнь
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В Китае женщина оглохла на одно ухо после поцелуя возлюбленного
25 июля 2023, 10:27

Фото:istockphoto/Panupong Piewkleng

Жительница китайского города Хойчжоу, провинция Гуандун, получила разрыв барабанной перепонки из-за страстного поцелуя возлюбленного в ухо.
Oddity Central пишет, что пострадавшая обратилась в ЛОР-отделение больницы из-за того, что оглохла на одно ухо. Выяснилось, что китаянка получила травматический прорыв барабанной перепонки.
 
Китаянка рассказала, что её возлюбленный случайно вдохнул воздух в ухо, когда целовался с ней.
 
«Когда он целовал мое ухо, он сильно вдохнул в него, и я услышала хлопок. После этого я потеряла слух. Я была в шоке», — сказала Сяохуа.
По словам врача, барабанная перепонка заживает самостоятельно от 2 недель до 3 месяцев. Но в случае, если спустя три месяца слух женщины не восстановится, потребуется операция.

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#Китай
#поцелуй
#ухо
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Подмосковные врачи спасли пожилую женщину с кистой печени
25 июля 2023, 10:13

Фото: istockphoto / Gumpanat

Раменские врачи прооперировали 90-летнюю женщину с кистой печени.
В областную больницу Раменского поступила женщина, 90 лет, с жалобами на боли в животе, пожелтение кожных покровов и повышенную температуру тела, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования врачи выявили у пациентки новообразование печени размером 18х19 мм. 
«Киста вызвала пролежень желчного протока и свищ, из-за чего желчь поступала в кисту. Учитывая возраст и специфику заболевания, для спасения жизни пациентки, было принято решение о проведении операции малоинвазивным методом под контролем ультразвука. Вмешательство прошло успешно, киста удалена и направлена на гистологическое исследование», — рассказал врач-хирург Раменской больницы Алексей Лотов.
Такая патология могла привести к развитию перитонита и завершится летальным исходом.

На данный момент самочувствие пациентки хорошее, она выписана из больницы. 

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#Раменское
#здоровье
#врач
#операция
#киста
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Диетолог Артемьева перечислила неочевидные симптомы истощения организма
Диетолог Артемьева: Об истощении организма говорят бессонница и сухость кожи
25 июля 2023, 05:38

Фото: iStock/Eugeniusz Dudzinski

Диетолог Наталья Артемьева заявила, что отсутствие в организме баланса витаминов, минералов и нутриентов чревато различными проблемами, так как без определенных веществ организму приходится расходовать собственные резервы и как следствие истощаться. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам специалиста, для получения всех необходимых витаминов и микроэлементов человек должен употреблять не менее 3000 ккал с едой, однако в современных условиях такой рацион для среднестатистического человека избыточен.

«Поэтому дополнительные компоненты следует получать за счет употребления нутриентов, витаминов, минеральных комплексов, фитонутриентов и прочих веществ, которые добираются из еды», — пояснила Артемьева.

Она отметила, что симптомами истощения организма являются хроническая усталость, бессонница, сухость кожи и нарушения желудочно-кишечного тракта.

«Обнаруженный дефицит необходимо срочно устранять, так как на его фоне временная дисфункция может перерасти в хроническое заболевание», — подчеркнула диетолог.

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#диетолог
#истощение
#организм
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Сексолог Гулько рассказал о пользе регулярной мастурбации
Сексолог Гулько: Регулярная мастурбация снижает риск рака простаты и ускоряет метаболизм
24 июля 2023, 23:52

Фото: iStock/Ruslan malysh

Сексолог Олег Гулько заявил, что регулярная мастурбация положительно сказывается на физическом и ментальном здоровье, в том числе снижает менструальные боли у женщин и риск рака простаты у мужчин. Об этом пишет «Газета.Ru».
Врач рассказал, что частая эякуляция снижает риск развития рака предстательной железы на 30%, что подтверждают соответствующие исследования. Кроме того, акт самоудовлетворения оказывает тонизирующее действие на организм и ускоряет метаболизм, позволяя быстро справляться с симптомами похмелья, добавил Гулько.

Также мастурбация, как и другая сексуальная активность, стимулирует выработку эндорфина, окситоцина и пролактина (гормонов счастья и хорошего настроения). Они помогают расслабиться, улучшают качество сна и снижают стресс.

«В исследовании, где проводили опрос о влиянии сексуальной активности перед сном, участники отметили, что она и мастурбация могут быть куда эффективнее препаратов для сна. Действительно, за счет имеющейся фазы спада сексуального напряжения после самоудовлетворения возникает состояние расслабления, и сон наступает быстрее», — цитирует издание слова собеседника.

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#мастурбация
#сексолог
#здоровье
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Подмосковные больницы в этом году оснастили офтальмологическим оборудованием на 100 млн рублей
24 июля 2023, 18:32

Фото: Минздрав МО

Медицинские организации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения на 113 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что с начала года больницы региона оснастили 93 единицами медтехники для офтальмологии. Такое оборудование поступило в Рузскую, Сергиево-Посадскую, Воскресенскую, Мытищинскую, Зарайскую, Ступинскую, Пушкинскую и другие больницы. 
 
В офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской районной больницы поступила ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза. Камера даёт максимально чёткое, цветное изображение всего пространства глазного дна. С помощью неё можно оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать патологии зрения. Исследование позволяет избежать предварительного расширения зрачка.
 
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.

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#Минздрав МО
#медицинское оборудование
#больницы
#офтальмология
#здравоохранение
#Московская область
#Подмосковье
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Невролог Суворинова рассказала, как не допустить развитие деменции
24 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/LightFieldStudios

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова рассказала, как избежать деменции. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она пояснила, что сосудистая деменция – это нарушение кровоснабжения головного мозга, в следствие которого атрофируется кора головного мозга, ухудшается память и забываются простые жизненные навыки.

Однако Суворинова заявила, что пока не найден 100% способ предотвратить возникновение деменции. Но следует в течение всей жизни нагружать мозг активной работой, например, запоминанием текстов, изучением языков, постоянным чтением. Это позволит натренировать мышцы и нейроны головного мозга, постоянно держать их в активности, пояснила специалист в беседе с Pravda.Ru.

Также врач указала на пользу физических нагрузок, во время которых мозг получает больше кислорода.

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