Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно пить воду

Фото: IStock/seb_ra
Утверждение, что в день нужно выпивать два литра воды, ошибочное. Об этом «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
«Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели солёной пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды. Но помните, что за 15-20 минут до приема пищи нужно выпивать стакан тёплой, а лучше даже горячей воды. Это нормализует кислотность и подготовит ЖКТ к приему пищи. Также не напивайтесь на ночь, иначе отёки с утра вам будут гарантированы», — заключила нутрициолог.Читайте также:
Врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске
Россиянам объяснили, почему чайный гриб полезен для диабетиков
Гепатоз печени, проблемы с почками: какие болезни может вызвать арбуз
Екатерина Шмакова