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Эксперт рынка БАДов Марьяновский: БАДы не являются профилактикой болезней

13 октября 2023, 18:28
Фото: istockphoto.com/Gumpanat

Фото: istockphoto.com/Gumpanat

Экс-директор Союза производителей БАД к пище, независимый эксперт рынка БАДов Леонид Марьяновский заявил, что БАДы не рассматриваются профессионалами в качестве профилактики заболеваний.

«Как предупреждение заболеваемости никто не хочет рассматривать БАДы. В РФ жёсткий контроль за данным видом продукции, но он относится к продуктовому рынку. Существуют, конечно, специализированные виды пищевой продукции – диетическое и лечебно-профилактическое питание. Большое число БАДов входит в такие диетические продукты, но они иначе регулируются», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Марьяновский.

При этом, на рынке есть много товаров, которые заявлены как БАДы, однако на самом деле таковыми не являются. По словам специалиста, подобные нарушения регулярно выявляются и пресекаются.

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Врачи из Видного прооперировали годовалых детей с кистами во рту
13 октября 2023, 18:15

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы прооперировали детей с кистами во рту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой обратились родители годовалой девочки, у которой появилось образование на язычке мягкого нёба. Как рассказала мать, за последние два месяца оно увеличилось в размерах м мешало дочери глотать.
 
Под общем наркозом несовершеннолетней удалили образование. Материал отправили на гистологию и пришли к выводу, что новообразование являлось эпидермоидной кистой. Уникальность этого случая – в том, что подобные кисты очень редко образуются на язычке мягкого нёба.  
 
А через несколько дней в отделение привезли малыш такого же возраста с аналогичным диагнозом. В этом случае операция также завершилась успешно. Сейчас оба ребёнка чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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Психиатр Солодилова рассказала о способах сохранения психического здоровья
13 октября 2023, 16:25

Фото: istockphoto / Maria Korneeva

Психиатр Солодилова рассказала, что ощущение внутреннего дискомфорта и беспокойства связаны с нереализованными эмоциями, которые человек копит внутри. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.

Специалист отметила, что в большинстве случаев чувство «комка в горле» без причины является симптомом нарушения психического здоровья.

«Многие физические болезни прорастают из психосоматики. Например, некоторые психические расстройства являются причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний - гипертонической болезни, инсульта, инфаркта миокарда. Могут провоцировать развитие диабета, язвенных поражений желудочно-кишечного тракта. Допускать этого не стоит. Нужно тренировать позитивное мышление и быть внимательными к своим чувствам, эмоциям и телу», - объяснила  заведующая психоневрологическим диспансером Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н., врач-психиатр Елена Солодилова.


Кроме этого, при появлении симптомов нужно постараться создать для себя комфортную обстановку, медитировать, не «прятать эмоции в себе» и проговаривать ситуации, которые стали предпосылкой стресса.

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Диетолог объяснил, почему люди толстеют зимой
Диетолог Пристанский объяснил, почему зимой хочется больше есть
13 октября 2023, 15:40

Фото: IStock/Nattakorn Maneerat

С приходом холодов люди начинают чаще и больше есть. Это связано с тем, что организму необходимо тратить много энергии, объяснил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.
В эфире «Радио 1» специалист рассказал, что в зимнее время телу приходится постоянно поддерживать нормальную температуру. А это возможно только при потреблении оптимального количества жиров.
«Жиры – это источники липидов, липиды – это холестерин, а холестерин является базовым строительным материалом для всех андрогенных гормонов, а ещё это энергоёмкий продукт. В одном грамме жиров содержится порядка девяти килокалорий, в белках и углеводах — порядка четырёх килокалорий. Если мы добавляем в рацион больше жиров, соответственно, мы и должны отдавать больше энергии. А зимой энергообмен немного увеличивается, за счет того, что телу приходится поддерживать нормальную температуру всегда. Поэтому, как только холодает, мы начинаем больше есть, а при неправильном энергообмене — набирать вес», — сказал Роман Пристанский. 
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В Подмосковье сделали неонатальный скрининг 53 тысячам новорожденных
13 октября 2023, 15:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье с начала года более 53 тысячам новорожденных детей обследовали при помощи неонатального скрининга по расширенному перечню. Об этом сообщила пресс-служба Минздава МО.
Обследование проводится в первые дни после рождения и помогает выявлять ранние стадии генетических заболеваний.

«До начала этого года неонатальный скрининг включал 5 генетических заболеваний, а теперь он состоит из 36. Важно, что обследование позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и своевременно начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами, особенно необходимое в первый год жизни. С начала года в Подмосковье обследовали уже свыше 53 тыс. детей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что у младенца берут кровь из пятки и отправляют на исследование. при выявлении отклонений с родителями связывается специалист для дальнейшего ​лечения.

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#заболевания
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Врач Гадзиян: Жир – убийца №1 для человека
13 октября 2023, 13:20

Фото: istockphoto.com/monticelllo

Хирург-уролог Марк Гадзиян заявил о смертельной опасности жира, отметив, что именно он является «убийцей номер один» для организма человека.
«Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет. Каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают продолжительность в жизни человека, в среднем, на один год», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача из его Telegram-канала.

Кроме этого, как заявляют специалисты, для поддержания здоровья требуется умеренное потребление сахара. Так, например, женщинам рекомендуется потреблять не более 25 г сахара в течение дня. Как передаёт utro.ru, для того, чтобы избежать избытка сладкого, необходимо полноценное питание, поскольку, по мнению врачей, сытый человек меньше будет стремиться перекусывать сахаросодержащими продуктами.

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#врач
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В Подмосковье спасли мужчину с абсцессом в сердце
13 октября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные кардиохирурги удалили гнойные очаги в сердце у 52-летнего пациента. Об этом сообщила пресс-служба Минздава МО.
Ранее у пациента была обнаружена патология – инфекционный эндокардит, который приводит к развитию абсцесса.

«Операция длилась 6 часов. Ее суть заключалась в протезировании двух сердечных клапанов и реконструкции части структур сердца. Они были изъедены инфекцией и частично разрушены. <…>Это технически очень сложная операция. В Московской области такое вмешательство было проведено впервые», - подчеркнул заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.
Кроме этого, врачи МОНИКИ заменили поврежденные очагами инфекции ткани сердца «заплатками» животного происхождения.

Стоит отметить,  после  такой сложной операции в реабилитации пациент не нуждается.

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Эксперт назвал ежедневные разрушающие сексуальную жизнь привычки
Профессор Хакетт предупредили мужчин о вредных привычках, влияющих на эрекцию
13 октября 2023, 08:53

Фото: istock / PeopleImages

Некоторые привычки могут приводить к эректильной дисфункции у мужчин. Об этом предупредил профессор Джефф Хакетт в беседе с изданием Huffington Post.
Хакетт рассказал, что на мужское здоровье плохо влияет пристрастие к жирной пище,сладостям, алкоголю и курению. Жирная еда забивает артерии, что может приводить к атеросклерозу. Эксперт объяснил, что сосуды сужаются, из-за этого приток крови к половому органу уменьшается и достичь эжрекции становится сложнее. Также сосуды сужает употребление никотина. Алкоголь и сладости повышают кровяное давление и уровень холестерина и снижают уровень тестостерона. Это может приводить к набору веса и снижению либидо.

Также он назвал фактором, влияющим на сексуально здоровье мужчины, стресс, так как уровень гормона адреналина повышается, а половой гормон тестостерон вырабатываются значительно хуже.

Ранее консультант по сексуальным и семейным отношениям Керим Костоев рассказал почему не хочется секса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#секс
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Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности
13 октября 2023, 05:27

Фото: iStock/Kostikova

Здоровье ребёнка должно стать заботой будущих родителей ещё на этапе подготовки и планирования беременности, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.
«Это характеризует настрой семьи на здорового ребенка и на свое собственное здоровье прежде всего <...> Это наша социальная ответственность, которую надо не просто рекомендовать, а пропагандировать и делать обязательно», — отметил Горев.

Кроме того, врач отметил, что осознанное родительство и материнство также формируют и родительскую ответственность за судьбу будущего ребёнка.

Ранее лидер партии ЛДПР и депутат Леонид Слуцкий предложил внести новое льготное правило для беременных женщин в России, которое заключается в создании отдельных регистрационных стоек в аэропортах, предназначенных для обслуживания беременных пассажиров без необходимости стоять в очереди.

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#здоровье
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#материнство
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Россиянам раскрыли, как справляться с болью в суставах
Мясников: Помогают специальные упражнения
12 октября 2023, 18:49

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников рекомендовал при ревматизме и боли в суставах делать специальные упражнения.
Также, по его словам, могут помочь хондропротекторы.

«Если хондропротекторы не справляются с болью в суставах после полугода применения, нет смысла продолжать их принимать. Лечение артрита кистей рук также включает применение препаратов нестероидного происхождения, которые обладают обезболивающим и противовоспалительным действием, таких, как диклофенак или ибупрофен», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Для того, чтобы минимизировать боли при ревматизме специалист посоветовал чаще двигаться, разрабатывать каждый сустав в течение дня, упражнять плечи, локти, кисти, тазобедренные суставы, колени и голеностоп. Кроме этого, важно не игнорировать боль и уделять внимание прямой спине.

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