Эксперт рынка БАДов Марьяновский: БАДы не являются профилактикой болезней

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Экс-директор Союза производителей БАД к пище, независимый эксперт рынка БАДов Леонид Марьяновский заявил, что БАДы не рассматриваются профессионалами в качестве профилактики заболеваний.
«Как предупреждение заболеваемости никто не хочет рассматривать БАДы. В РФ жёсткий контроль за данным видом продукции, но он относится к продуктовому рынку. Существуют, конечно, специализированные виды пищевой продукции – диетическое и лечебно-профилактическое питание. Большое число БАДов входит в такие диетические продукты, но они иначе регулируются», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Марьяновский.
При этом, на рынке есть много товаров, которые заявлены как БАДы, однако на самом деле таковыми не являются. По словам специалиста, подобные нарушения регулярно выявляются и пресекаются.
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Мелисса Тимофеева