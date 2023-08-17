Эксперт Саверский объяснил переход многих россиян на самолечение

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«Сейчас исследования показали 60% россиян, занимающихся самолечением. Это результат ковидного времени, когда медицинская помощь на полтора года была вообще практически недоступна и локально эти ограничения еще остаются», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Саверский.
Ещё одним фактором, повлияющим на такую ситуацию стала нехватка специалистов.
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