Эксперт Стрельцова предложила эксперимент для выявления метанола в сидре

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Татьяна Рунова
Она прокомментировала информацию о массовом отравлении алкоголем
Любителям сидра следует употреблять только те его сорта, которые приготовлены без дрожжей и спирта. Такой совет дала эксперт-консультант алкогольной продукции одной из подмосковных сетей магазинов разливных напитков Мария Стрельцова. Так она прокомментировала информацию о массовом отравлении людей контрфактной алкогольной продукцией «Мистер Сидр».
Она пояснила, что метанол и этанол – органические соединения спиртов, схожие по запаху и цвету. Но один пригоден для употребления, а второй – настоящий яд.
Так называемый «яблочный квас», как иногда называют сидр, готовится без добавления дрожжей. Именно такая технология снижает риски, так как в напитке отсутствуют спиртовые добавки и отдушки.
По данным Минздрава России, от отравления суррогатным алкоголем пострадали 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и беременная. Скончались 29 человек.
«Мы никогда не заказывали «Мистер Сидр» и даже не слышали о нём. В состав наших разливных алкогольных напитков не входит этанол. Мы работаем только с проверенными поставщиками. В наших магазинах алкоголь проходит все проверки качества. Все составы проверяют технологи, а продавцы тщательно следят за сроками. Живые напитки не стоят больше 18 дней», – отметила Стрельцова.
Так называемый «яблочный квас», как иногда называют сидр, готовится без добавления дрожжей. Именно такая технология снижает риски, так как в напитке отсутствуют спиртовые добавки и отдушки.
«Чтобы обезопасить себя и близких от случайного употребления яда, можно провести несложный эксперимент: налить немного напитка в невоспламеняющуюся емкость и поджечь. Если в синем пламени периодически будет вспыхивать зелёный огонёк, это будет говорить о том, что напиток некачественный, в нём содержатся примеси метанола. Употреблять его ни в коем случае нельзя», – заключила Стрельцова.Ранее стало известно о случаях отравления алкоголем в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Челябинской, Пензенской областях, в Удмуртии, Чувашии и Севастополе. Все случаи связывают с употреблением разливного напитка «Мистер Сидр» самарского производства. СКР возбудил уголовные дела, самарский предприниматель арестован.
По данным Минздрава России, от отравления суррогатным алкоголем пострадали 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и беременная. Скончались 29 человек.
Лора Луганская