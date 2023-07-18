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Эксперт Трескова рассказала, к чему может привести недостаток сна

18 июля 2023, 13:14

Фото: iStock/Prostock-Studio

Если человек постоянно не высыпается и имеет проблемы со сном, то в его организме начинают запускаться процессы, которые могут привести к появлению опасных заболеваний. Об этом рассказала тренер по естественному омоложению Надежда Трескова.
По ее словам, во время сна человеческий мозг запускает процессы восстановления и стимулирует работу иммунной системы. При этом сон выполняет перезагрузку организма, восстанавливая системы, необходимые для нормальной жизнедеятельности.

«Если человек долгое время испытывает проблемы со сном, регулярно не высыпается, в его организме могут начаться изменения, которые приведут к появлению различных опасных заболеваний», — предупредила Трескова в беседе с «Вечерней Москвой».


Кроме того, человек имеющий проблемы со сном становится тревожным и страдают резкими перепадами настроения. Специалист отметила, что подобные явления могут вылиться в психологические проблемы.

Также, если человек постоянно не высыпается, то часто испытывает чувство голода. Итогом этого может значительный набор массы тела и все сопутствующие проблемы. Появляется также риск заболеть диабетом второго типа. Также недостаток сна пагубно оказывается на состоянии внешнего вида. Кожа становится плохого цвета и подвергается ежедневному старению.

Чтобы обеспечить себе правильный сон, специалист порекомендовала перед сном воздержаться от приема пищи, однако можно съесть фрукты или нежирный йогурт. Не стоит перед сном употреблять алкоголь и пить кофе. Также для хорошего сна можно вечером устроить прогулку на свежем воздухе. Чтобы быстрее уснуть, можно почитать перед сном книгу или послушать спокойную музыку, заключила Трескова.

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Диетолог Арзамасцев перечислил главные правила питания в жару
18 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/samael334

В жаркую погоду стоит употреблять в пищу больше фруктов, овощей, диетическое мясо и рыбу, а также пить больше воды. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
«В жару организм получает повышенную нагрузку, поэтому лучше употреблять легкие продукты. Это диетическое мясо, рыба, которые хорошо усваиваются и не содержат много калорий. Это овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты», – объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

Он также отметил, что количество приемов пищи желательно увеличить. К основным приемам пищи можно добавить перекуры, например, зеленые салаты. При этом диетолог добавил, что в жару необходимо пить больше воды, так как жидкость из организма быстро испаряется, и запасы эти стоит пополнять.

При этом Арзамасцев призвал отказаться от жирного мяса, горячих продуктов и специй. Жирное мясо может пагубно сказаться на здоровье человека. Появится слабость и сонливость из-за тяжелой пищи. А специи могут способствовать повышенному потоотделению, заключил эксперт.

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В Дубне организуют круглосуточный травмпункт
18 июля 2023, 11:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Новый травмпункт откроется на базе приемного отделения Дубненской городской больницы.
На сегодняшний день специалисты ведут подготовку медицинских кабинетов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В новом травмпункте появятся новые смотровые кабинеты, перевяточные, рентген-кабинет, гипсовочная и другие. Кроме того, будут оборудованы кабинеты для проведения КТ и МРТ исследований. 
«В нем будет оказываться помощь людям с полученными травмами, острыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Обратиться можно будет как самостоятельно, так и при транспортировке бригадой скорой помощи», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале. 
Открытие нового травмпункта даст возможность жителям муниципалитета получить медицинскую помощь в кратчайшие сроки. 

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#Дубна
#Максим Тихомиров
#больница
#приемное отделение
#травматолог
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Диетолог Соломатина назвала причины формирования «сладкой» зависимости
18 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/Deagreez

Диетолог Елена Соломатина заявила, что зависимость от сладкого можно объяснить первобытными инстинктами, сохранившимися у современных людей. Об этом пишет Lenta.ru.
Специалист пояснила, что в древности сладкий вкус означал для человека наличие углеводов, с помощью которых можно получить быструю энергию.

Помимо этого, сладкая еда связана с выработкой гормонов, стимулирующих дальнейшее потребление сладкого. Такие продукты люди часто выбирают в моменты сильных эмоциональных потрясений. В связи с этим формируется зависимость от сладкого, заключила Соломатина.

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В Польше зафиксированы случаи птичьего гриппа у кошек
18 июля 2023, 03:03

Фото: iStock/humonia

В Польше фиксируются случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа. При этом в заявлении ВОЗ говорится, что среди людей риск распространения заболевания оценивается как низкий.
«По состоянию на 11 июля было исследовано 47 проб от 46 кошек и одного каракала, содержащегося в неволе, из которых 29 оказались положительными на грипп A (H5N1). Сообщается, что 14 кошек были подвергнуты эвтаназии, а еще 11 умерли, причем последний случай смерти был зарегистрирован 30 июня. Источник заражения кошек вирусом в настоящее время неизвестен», — цитирует РИА Новости текст заявления Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ ранее призвала власти различных государств проявить осторожность в отношении птичьего гриппа на фоне того, что вирус все чаще стал поражать млекопитающих, тем самым создавая повышенный риск и для людей.

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#птичий грипп
#Польша
#кошки
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Мясников рассказал, чем может оказаться неизвестная болезнь из Египта
17 июля 2023, 19:22

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

В египетской провинции Кена, деревне Эль-Аликат специалисты обнаружили неизвестную болезнь. Так, Министерство здравоохранения направило специальные бригады, чтобы они могли взять пробы у заболевших и окружающей среды. О том, что это может быть за болезнь и стоит ли ее бояться, рассказал заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.
В беседе с Общественной службой новостей он выразил уверенность в том, что найденное заболевание – вирусное. 

«Симптомы общие именно для вирусных заболеваний, кстати и для СПИД и даже для гепатита С, которые якобы бессимптомны. На самом деле любой вирус на каком-то этапе тоже сопровождается ломотой в костях, болями в теле и повышенной температуре, просто выраженность разная», - отметил Мясников. 

Он также подчеркнул, что, в том случае, если заболели две сотни человек, это можно считать вспышкой вируса. Кроме того, по его словам, ситуация стандартная. Так, он поделился опытом работы в Африке. Мясников отметил, что неоднократно сталкивался с подобными случаями. 

Мясников ​рассказал, что были истории, когда заболели даже военные ​специалисты. ​Они все были госпитализированы с серьезными симптомами. После этого в ​эксперты из российской столицы прилетали и пытались установить, что это за вирус. 
 
Кто обжегся на молоке, дует на воду, когда слышишь топот копыт, нужно думать о лошади, а не о зебре, хотя зебры тоже водятся», - подытожил Мясников. 

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#Египет
#болезнь
#врач
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В Долгопрудном спасли 87-летнюю пациентку с запущенной онкологией
17 июля 2023, 17:59

Фото: Минздрав МО

Врачи Долгопрудненской больницы успешно провели резекцию части кишечника 87-летней пациентке, у которой в стационаре обнаружили распадающийся и кровоточащий рак ободочной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Жительница Долгопрудного Любовь Ивановна поступила в стационар по направлению гематолога поликлиники на обследование. В последний год уровень гемоглобина в её крови неуклонно снижался, несмотря на лекарственную терапию. После тщательного обследования у неё обнаружили онкологическое заболевание. 
 
Пациентку на второй день после госпитализации перевели из терапевтического отделения в хирургическое, предложив операцию, на которую она согласилась. Химиотерапию в таком возрасте женщине было бы сложно выдержать. Врачи стали готовить её к операции – переливать кровь, повышать гемоглобин. 
Операцию выполнил врач-хирург Магамед Микаиллы, ставший и лечащим врачом Любови Ивановны. Поражённые опухолью части кишечника были отсечены, а здоровые соединены так, чтобы обеспечить нормальное функционирование нижних отделов пищеварительной системы. 
 
Уже на вторые сутки после операции у пациентки восстановилось нормальное пищеварение, уровень гемоглобина в крови повысился и не снижается, постепенно проходит слабость. Спустя две недели после госпитализации её выписали на амбулаторное наблюдение. 

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#Минздрав МО
#Долгопрудный
#больница
#хирурги
#пациентка
#онкология
#Московская область
#Подмосковье
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Онищенко оценил вероятность распространения в России неизвестной болезни из Египта
17 июля 2023, 17:37

Фото: IStock/Maryviolet

В Египте началось распространение неизвестной болезни, которая по симптомам похожа на лихорадку денге. Российские СМИ сообщали, что у 18 жителей Красноярска, вернувшихся из Египта, выявили симптомы неизвестного заболевания
Сообщалось также, что на границе с Египтом усилили контроль. Однако эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко считает, что главное сейчас – это заняться уже выявленными случаями на территории России, потому что определить заболевание на границе практически невозможно.
«Самое главное сейчас вывести этих людей из этого состояния. Я читал, что якобы усилили контроль на границе, но это всё глупости. Там можно только поймать человека с температурой, поэтому я думаю, что сейчас основное – работа здравоохранения. Я уверен, что на территории Красноярского края со всеми вернувшимися, а самое главное, с теми, кто летел на самолёте, установлены контакты», — сказал Геннадий Онищенко.
При этом, специалист отметил, что вероятность распространения заболевания на территории РФ маловероятна. Он призвал россиян меньше ездить за границу в качестве мер предосторожности.
«Не надо болтаться по зарубежью. Хватит уже, наездились. Перспективы этой болезни на нашей территории нет», — добавил эпидемиолог.
Среди симптомов чаще всего встречается температура до 40 градусов, ломота в теле, головная боль, тошнота и рвота.

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#Лимхорадка денге
#Геннадий Онищенко
#Египет
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Роспотребнадзор: в России нет неизвестной египетской болезни, встречается лихорадка Денге
17 июля 2023, 17:07

Фото: iStock/Choreograph

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «неизвестной» египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается.
Уточняется, что в прошлом году было выявлено 29 случаев лихорадки Денге. Чаще всего денге заболевают туристы, приезжающие из Таиланда, Вьетнама и Индонезии.

В Роспотребнадзоре дополнили, что с 2020 года количество заболевших лихорадкой Денге снижается.

Напомним, на египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена.

В легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.

Отмечается, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.

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#Роспотребнадзор
#Египет
#болезнь
#лихорадка Денге
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Подмосковные врачи спасли женщину с абсцессом шеи
17 июля 2023, 16:28

Фото: istockphoto / Gumpanat

Врачи Ступинской больницы помогли 40-летней женщине с флегмоной шеи, возникшей на фоне сахарного диабета.
Пациентка пожаловалась на боль при глотании, которая отдавала в ухо, общую слабость и температуру. Врачи, в ходе диагностики, обнаружили у женщины флегмону шеи — острое гнойное воспаление тканей, который образовал абсцесс и воспаление небной миндалины. Такая инфекция и вызвала у пациентки высокую температуру, головную боль, слабость, патология могла привести к летальному исходу. Об этом сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 
Усложняло задачу врачам то, что женщина страдала сахарным диабетом.
«Первым этапом мы удалили первичный очаг инфекции — нёбную миндалину. Затем провели вскрытие и дренирование флегмоны. После провели хирургическую обработку раны и ушили ткани», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.
 В ведомстве сообщили, что состояние пациентки уже улучшилось, она выписана из больницы на амбулаторное лечение.

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#Минздрав
#Ступино
#сахарный диабет
#здоровье
#операция
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