Эксперт Трескова рассказала, к чему может привести недостаток сна

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«Если человек долгое время испытывает проблемы со сном, регулярно не высыпается, в его организме могут начаться изменения, которые приведут к появлению различных опасных заболеваний», — предупредила Трескова в беседе с «Вечерней Москвой».
Также, если человек постоянно не высыпается, то часто испытывает чувство голода. Итогом этого может значительный набор массы тела и все сопутствующие проблемы. Появляется также риск заболеть диабетом второго типа. Также недостаток сна пагубно оказывается на состоянии внешнего вида. Кожа становится плохого цвета и подвергается ежедневному старению.
Чтобы обеспечить себе правильный сон, специалист порекомендовала перед сном воздержаться от приема пищи, однако можно съесть фрукты или нежирный йогурт. Не стоит перед сном употреблять алкоголь и пить кофе. Также для хорошего сна можно вечером устроить прогулку на свежем воздухе. Чтобы быстрее уснуть, можно почитать перед сном книгу или послушать спокойную музыку, заключила Трескова.
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