Эксперт ВОЗ Фаррар: Наиболее вероятно естественное происхождение COVID-19

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Специалист также поддержал идею направить в Китай новую миссию ВОЗ для того, чтобы определить источник опасного заболевания. Однако Фаррар добавил, что непременным условием для этого должна быть реальная готовность Пекина поделиться всей имеющейся информацией. Эксперт отметил, что сам он вовсе не уверен, что Китай пойдет навстречу ВОЗ в этом вопросе.
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