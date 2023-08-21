Эксперт ВОЗ Фаррар: Наиболее вероятно естественное происхождение COVID-19

У жителей Московской области есть возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».

19 и 20 августа, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 25 парках региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Коломны, Пушкино, Солнечногорска, Ленинского и других муниципалитетах.

«Своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению. С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона. Всего за время проведения акции такой возможностью воспользовались уже почти 7 тыс. человек, а в прошедшие выходные более 600», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.