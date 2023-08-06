Эксперты рассказали, какая кислотность должна быть у уксуса, чтобы избежать отравления

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Из-за возросшей популярности консервов с низким содержанием уксуса эксперты по безопасности пищевых продуктов напоминают о необходимости использовать уксус кислотностью 5% и более. Это сохранит продукты и поможет избежать болезней.
healthnews пишет, что консервирование или заморозка овощей и фруктов повышают сохранность продуктов. Но во время консервирования необходимо строго соблюдать правила, чтобы избежать порчи продуктов при их хранении.
Добавление лимонного сока или 5%-го уксуса к целым, измельченным или выжатым помидорам во время консервации требуется, чтобы повысить кислотность, это касается и консервирования под давлением.
Это связано с тем, что бактерии, которые вызывают отравление ботулизмом, растут в закрытых банках при комнатной температуре, если рН продуктов выше 4,6. Современные томаты имеют значения pH 4,6 и выше, поэтому без уксуса не обойтись.
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«Уксусы с концентрацией кислоты менее 5% никогда не должны использоваться для домашнего консервирования продуктов. Они могут привести к небезопасному уровню pH и порче еды», —рассказала директор Сети технической помощи Мелисса Райт.
Это связано с тем, что бактерии, которые вызывают отравление ботулизмом, растут в закрытых банках при комнатной температуре, если рН продуктов выше 4,6. Современные томаты имеют значения pH 4,6 и выше, поэтому без уксуса не обойтись.
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Мария Фирсова