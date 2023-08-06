Эксперты рассказали, какая кислотность должна быть у уксуса, чтобы избежать отравления

Во время жаркой погоды у курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. В группе риска также находятся беременные женщины, пожилые люди, дети до семи-восьми лет, люди с избыточным весом.