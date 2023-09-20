Врачи рассказали, кому нужно прививаться от нового штамма коронавируса

Фот о: istock / Foremniakowski
Вирус был обнаружен в Дании в июле, затем он распространился до США, Канады, Европы и Таиланда. В России штамм пока не зарегистрирован. Смертей от «пиролы» на данный момент за зафиксировано. Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией. Информацию передает РИА Новости.
Новый штамм стал активно распространяться после ряда мутаций, произошедших в геноме. Иммунная система не может идентифицировать изменения на поверхности вируса, поэтому может легко распространяться в организме.
Доктор Ольга Уланкина заявила, что прививки нужно делать тем, кто часто контактирует с людьми или пользуется общественным транспортом во время загруженности.
Читайте также:
Кардиолог Бойков рассказал о «синдроме разбитого сердца»