Эксперты рассказали о необычных позах для незабываемого секса

Фото: iStock/Denisfilm
Специалисты компании, специализирующейся на продаже интимных товаров, утверждают, что поза ведьмы и взаимная мастурбация способны сделать секс незабываемым. Об этом пишет Daily Star.
В публикации говорится, что одной из таких поз является поза «сбор яблок». Её суть заключается в том, что обнажённая женщина сидит в кресле, а партнёр с завязанными за спиной руками и закрытыми глазами занимается с ней оральным сексом.
Специалисты также порекомендовали технику оттягивания оргазма, подразумевающую под собой паузу, когда один из партнёров приближается к кульминации. После паузы пара возвращается к занятию сексом.
Кроме того, сделать секс ярче поможет взаимная мастурбация. Для этого нужно расположиться на боку в позе 69, а вместе рта можно использовать секс-гаджеты или руки.
Эксперты добавили, что тем, кто желает разнообразить интимную жизнь, стоит попробовать позу ведьмы. Мужчине для этого нужно лечь на узкую скамейку или тренажёр, а женщине сесть сверху.
Читайте также:
Врачи назвали пять главных причин боли во влагалище
Женщины назвали основную причину отсутствия оргазма
Мужчины и женщины вспомнили самые смешные фразы партнёров во время секса
Диана Аванесян