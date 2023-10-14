Эксперты Shape назвали три признака непрофессионального фитнес-тренера

Фото: iStock/MilanMarkovic
Эксперты журнала Shape назвали три признака, по которым можно определить непрофессионального фитнес-тренера. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.
По словам специалистов, вопреки правилам тренеры-любители иногда предлагают пропустить разминку или заминку.
Кроме того, о низкой квалификации тренера свидетельствует неумение подобрать различные варианты выполнения упражнений.
Третьим признаком некомпетентности фитнес-инструктора являются демотивирующие высказывания. Тренер не должен стыдить человека или принуждать его к чему-либо.
Читайте также:
Частые тренировки могут отрицательно сказаться на процессе похудения
Фитнес-эксперт Рябинкова: Перед занятиями спортом нельзя пить чай и кофе
Сексолог Кокс раскрыла причины интереса к странным фетишам в порно
«Независимо от того, как долго длится групповое занятие, оно всегда должно включать разминку в начале тренировки и восстановительную практику или растяжку в конце урока», — говорится в публикации.
«Инструктор должен постоянно искать способы модифицировать движения для грамотного построения тренировки, учитывая разный уровень подготовки своих учеников», — пояснили эксперты Shape.
Третьим признаком некомпетентности фитнес-инструктора являются демотивирующие высказывания. Тренер не должен стыдить человека или принуждать его к чему-либо.
«Существует большая разница, между поощрением кого-то выходить за пределы своих возможностей и принуждением к тому, к чему ваше тело или разум на самом деле не готовы», — заключили специалисты.
Читайте также:
Частые тренировки могут отрицательно сказаться на процессе похудения
Фитнес-эксперт Рябинкова: Перед занятиями спортом нельзя пить чай и кофе
Сексолог Кокс раскрыла причины интереса к странным фетишам в порно
Диана Аванесян