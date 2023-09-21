Эксперты ВШЭ: После пандемии выросло число людей, страдающих от ожирения

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Исследователи Высшей школы экономики пришли к выводу, что после пандемии в России увеличилось число людей, страдающих ожирением. По оценкам Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, 10% населения страны страдают тяжелой формой этого отклонения.
В России проблема ожирения с каждым годом усугубляется. К этому приводят неправильный рацион, злоупотребление алкоголем и курением, сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Авторы исследования ВШЭ считают, что помочь в решении проблемы может активная государственная политика в этой области, направленная на пропаганду здорового образа жизни, а также распространение приложений и устройств, мотивирующих на здоровый образ жизни и расширение ассортимента продуктов для правильного питания.
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Александр Бойцов