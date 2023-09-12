Электростальские травматологи прооперировали пожилую женщину с переломом бедренной кости

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Травматологи Электростальской больницы выяснили, что пожилая женщина упала дома. Врачи провели обследование, в ходе которого диагностировали пациентке перелом бедренной кости, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентке требовалась операция, на котору она долго не могла решится из-за из-за возраста и сопутствующих заболеваний, которых было очень много. Однако после проведенного обследования, удостоверившись в отсутствии критических противопоказаний, врачи уговорили пациентку на операционное вмешательство.
На сегодняшний день пациентка хорошо себя чувствует, её уже выписали из больницы.
«Мы сопоставили костные отломки на специальном ортопедическом столе, после чего через небольшие доступы по 3 см установили металлоконструкцию для фиксации перелома. Такая техника позволяет малоинвазивно осуществлять все этапы операции, что очень актуально для пожилых пациентов, и позволяет вернуться к привычному образу жизни за короткие сроки», — рассказал заведующий травматологического отделения Андрей Мелешкин.
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