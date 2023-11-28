Электростальские врачи сделали пациентке одновременно две операции

Фото: Минздрав МО
Врачи Электростальской больницы удалили пациентке жёлчный пузырь и кисту диаметром 20 см. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 53-летняя женщина с хронической желчекаменной болезнью и нарушением жирового обмена третьей степени. Выяснилось, что целый год её беспокоили боли в животе. В поликлинике женщину обследовали и обнаружили камни в жёлчном пузыре и кисту яичника больших размеров – 20 см в диаметре.
Врачи гинекологического отделения и хирургической решили провести комплексную операцию, то есть за одно вмешательство удалить и кисту, и жёлчный пузырь.
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Врачи гинекологического отделения и хирургической решили провести комплексную операцию, то есть за одно вмешательство удалить и кисту, и жёлчный пузырь.
«Операцию выполнили малоинвазивным способом – через несколько небольших проколов. Совместная работа двух профилей помогает решить несколько проблем со здоровьем при помощи современных высокотехнологических методик на новейшем оборудовании и минимальном воздействии наркоза на организм с малой кровопотерей», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Николай Тюняев.Восстановление после операции прошло быстро. Через четыре дня женщина была выписана домой.
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Лора Луганская