Эндокринолог Абакарова рассказала, что сахарный диабет может привести к осложнениям

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Опасностью диабета является тот факт, что поначалу болезнь никак не проявляет себя и человек чувствует себя плохо далеко не сразу. <…>Полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью. Если своевременно узнать о риске возникновения болезни, то можно попытаться ее предотвратить. Во многих случаях изменение образа жизни могло бы остановить или затормозить развитие сахарного диабета второго типа», — отметила врач.
Стоит отметить, что в группе риска заболевания находятся люди, у которых ближние кровные родственники страдают диабетом. Врач рекомендует раз в год проверять уровень сахара натощак.
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