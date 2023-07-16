Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса

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Нарушение гормонального баланса может вызвать неприятные и нежелательные последствия для организма. Врач-эндокринолог перечислила основные признаки и побочные явления состояния, когда гормоны вышли из равновесия.
Также гормональный дисбаланс может привести к ослаблению иммунной системы и затуманиванию сознания. Эстроген жизненно необходим для здорового сознания, ясной памяти и концентрации, говорит врач. Колебания гормонов также могут привести к снижению способности почек перерабатывать воду и увеличению веса воды. Еще одна неприятность, к которой может привести нарушение гормонального равновесия — это высокое кровяное давление, которое чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний, заключила эксперт.
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