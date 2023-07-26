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Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета

Эндокринолог Калинчев: Ожирение способствует развитию диабета
26 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/Maya23K

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, как обезопасить себя от сахарного диабета. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению Калинчева, отказ от сладкого и мучного не гарантирует заболевание диабетом второго типа.

«Диабет второго типа возникает как осложнение ожирения. А уже худому человеку диабет второго типа практически не грозит», — цитирует эндокринолога Pravda.Ru.


Специалист отметил, что диабет может возникнуть спустя 10–20 лет, если у человека все это время преобладает лишний вес.

Напомним, ранее врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что генетика имеет значение, однако большинство людей предрасположено к набору веса, имея ген бережливости.

По словам Королевой, физическая форма человека определяется его мотивацией и желанием быть здоровым. Она также считает, что большое количество ошибок при похудении допускается с подачи разных непрофессионалов, которые дают полуголодные программы.

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#диабет
#эндокринолог
#ожирение
#сахар
#здоровье
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В больницах Подмосковья в три раза выросло число малоинвазивных операций
26 июля 2023, 17:07

Фото: Минздрав МО

В Московской области в три раза увеличилась доля малоинвазивных хирургических вмешательств, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Такие операции выполняют через небольшие проколы. Они имеют такие преимущества по сравнению с полостными, как более короткий период нахождения в стационаре и быстрая реабилитация.
«Например, удаление аппендицита в ряде больниц сейчас проводится почти в ста процентах случаев малоинвазивно. А в среднем доля малоинвазивных вмешательств в структуре хирургических операций с начала года выросла более чем в три раза – с 16% до 50%», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
Она пояснила, что добиться такого показателя помогли оснащение больниц современной видеоэндоскопической и операционной техникой, а также высокий уровень профессионализма врачей.

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#Минздрав МО
#операции
#хирурги
#больницы
#здравоохранение
#Московская область
#Подмосковье
#Светлана Стригункова
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Трихолог Нагайцева рассказала, как правильно использовать шампуни от перхоти
Трихолог Нагайцева: шампуни от перхоти используются только в период обострения
26 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Maridav

Трихолог Юлия Нагайцева заявила, что шампуни от перхоти используются исключительно в период обострения, когда на коже присутствуют зуд и покраснения. Об этом пишет NEWS.ru.
Нагайцева отметила, что такой вид шампуней назначается в течение 10–14 дней, некоторые случаи предполагают месячное использование шампуней от перхоти. 

«Первый раз — намылили, смыли. Второй раз намылили, постояли в пене две-три минуты. За счет активной пены происходит действие, и потом обильно смыли водой», — приводит слова специалиста NEWS.ru.

Трихолог подчеркнула, что шампунь необходимо подбирать в индивидуальном порядке. Если проблема повторится, то специальный шампунь необходимо использовать до момента решения проблемы.

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#шампунь
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Диетолог Соломатина рассказала о вреде альтернативного молока
26 июля 2023, 14:41

Фото: iStock/jenifoto

Диетолог Елена Соломатина заявила, что растительное молоко не обладает такими же полезными свойствами, как обычное молоко. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«А альтернативные напитки содержат свойства тех орехов или круп, из которых они сделаны», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

По словам Соломатиной, натуральное молоко можно заменить на альтернативное, в случае, если у человека есть непереносимость лактозы. Отмечается, что детям такой вид молока противопоказан.

Диетолог отметила, что зачастую в составе альтернативного молока встречаются вредные компоненты, такие как фосфаты, которые могут привести к гипокальцемии.

Врач подчеркнула, что если у человека присутствует аллергия на орехи или крупы, то альтернативное молоко лучше исключить из рациона.

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#вред
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Россиянам раскрыли главный минус корвалола
Кардиолог Конев объяснил, почему корвалол не помогает при сердечных заболеваниях
26 июля 2023, 13:47

Фото: IStock/Lothar Drechsel

Часто при боли в сердце россияне начинают принимать корвалол, валокордин или валидол. Но не все из них являются эффективными. Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с «Радио 1» сравнил самые популярные препараты и рассказал, какое из них самое действенное.
Корвалол и валокордин – препараты, которые зачастую преподносятся как сердечные, хотя на самом деле таковыми не являются. По словам специалиста, действующее вещество этих препаратов раньше применялось в качестве снотворного.
«Никакого влияния на состояние сердечно-сосудистой системы эти препараты не оказывают. Они препараты выпускаются только в нашей стране и на постсоветском пространстве. Во всём мире от них уже отказались, потому что никакого по отношению к сердечно-сосудистой системе они неэффективны. Сказывается снотворный и седативный эффект этих препаратов», — объяснил Юрий Конев.
В качестве эффективного препарата врач выделил нитроглицерин. По его словам, это средство хорошо расширяет сосуды и улучшает кровосток. Однако из-за побочных действий россияне не пользуется популярностью в обществе.
«Этот препарат не используется нашими людьми только потому, что частенько вызывает головную боль. Ведь расширяются не только сердечные сосуды, но и сосуды головы. А это вызывает сильнейшую головную боль. Но сам факт появления головной боли свидетельствует о том, что препарат эффективно действует на сердечную систему. Правда сам нитроглицерин действует очень коротко, ведь глицерин использовался как средство для изготовления артиллерийского пороха. И только минимизация дозы и соответствующая очистка позволяет использовать его в клинической практике», — добавил специалист.
Зачастую, чтобы избежать головной боли пациенты с сердечными проблемами прибегают к употреблению валидола. Однако его применяют при боли в сердце, не связанной с заболеванием сердца и сосудов, неврозах.

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#лекарство
#Юрий Конев
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Диетолог Соломатина назвала частые ошибки, которые люди допускают при употреблении кофе
26 июля 2023, 11:45

Фото: iStock/Elena Pavlova

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление кофе натощак или на фоне недостатка сна, отказ от воды после кофе — главные ошибки его любителей. Об этом сообщает Москва 24.
«Кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какие-то предрасположенности или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя», — цитирует Соломатину Москва 24.

Диетолог отметила, что когда человек не высыпается, то у него повышается гормон стресса. Кофе своими свойствами усиливает тревожность человека.

Соломатина подчеркнула, что если не пить воду после употребления кофе, то вместо бодрости может наступить усталость и спутанность сознания. 

Напомним, ранее в Твери сварили самую большую в России чашку кофе. На приготовление душистого тонизирующего напитка ушло около 100 килограммов арабики. Кофейная чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина. 

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#кофе
#диетолог
#здоровье
#сон
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Диарея путешественников: какие инфекции обитают в Чёрном море и как обезопасить себя на отдыхе
Доктор Эдигер рассказал о мерах предосторожности из-за инфекций на Чёрном море
26 июля 2023, 11:41

Фото: IStock/ognianm

В сезон отпусков многие россияне отправились на черноморское побережье. Однако отдых может омрачиться инфекционными заболеваниями. Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал «Радио 1», какие правила нужно соблюдать на море, чтобы не подхватить вирус.
По словам специалиста, морская вода по ионному составу похожа на плазму человеческой крови, поэтому бактериальные инфекции не должны там развиваться. Однако различные бациллы попадают в Чёрное моря из-за большого количества сточных вод.
«Возникает опасность подцепить кишечную инфекцию, как бактериальную, так и вирусную. Там можно найти брюшной тиф, сальмонеллы, дизентерию и ряд крайне скверно протекающих вирусных энтероколитов (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки, — Прим. ред.). Первое, что нужно делать после ухода с пляжа – немедленно смыть с себя остатки морской воды. Желательно с антибактериальным мылом», — сказал Александр Эдигер.
Также, по словам специалиста, из-за постоянного солнечного воздействия человек впадает в ситуацию временного иммунодефицита. Организм ослабевает и не может защищаться на 100%. В этот период важно питаться в проверенных местах и пить только качественную воду.  
«Так как мы пьём воду и едим продукты, отличающиеся от тех, к которым мы привыкли, – начинается нарушение функций желудочно-кишечного тракта, что во всех справочниках называют диареей путешественников. Если она протекает из-за смены питания, то это даже хорошо. Плохая новость: под неё могут быть замаскированы и серьёзные кишечные инфекции, которые мы назвали. Чтобы этого избежать, нужно быть невероятно осторожным в выборе еды. Уличная еда, еда из сомнительных источников, кафе и ресторанов – это всё должно быть исключено. То же самое и с водой. Мы должны быть уверены, что она безопасная: это либо бутилированная, либо кипячёная вода», — добавил доктор.
В заключение Александр Эдигер предупредил ещё об одной опасности, которая касается любителей экзотических блюд и напитков. По его словам, из стран, лежащих в экваториальных и субэкваториальных поясах есть риск привести кишечных паразитов и редкие бактериальные инфекции, от которых будет тяжело избавиться.

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#море
#инфекция
#Александр Эдигер
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В Подмосковье от ВИЧ-инфицированных родителей с начала года родились 200 здоровых детей
26 июля 2023, 10:35

Минздрав МО

В Московской области в 2023 году от ВИЧ-инфицированных матерей родились 200 здоровых детей. Об этом сообщил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин. Он подчеркнул, что у каждой жительницы региона с ВИЧ есть возможность родить здорового ребёнка.
«Если будущая мама знает о своём ВИЧ-статусе и наблюдается в нашем центре, специалисты помогут ей спланировать беременность. Если же женщина узнала о ВИЧ-инфекции уже после наступления беременности, важно как можно скорее обратиться в Центр СПИД», – отметил Пронин. 
Он пояснил, что своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье матери и малышу. Всё лечение предоставляется бесплатно.
 
Для обследования на ВИЧ следует обратиться в поликлинику по месту жительства, кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.
 
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#Минздрав МО
#СПИД
#ВИЧ
#беременность роды
#женщины
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#Московская область
#Подмосковье
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Кардиолог Романенко объяснила, как «отодвинуть» развитие гипертонии
Кардиолог Романенко заявила о возможности отсрочить развитие гипертонии за счет физкультуры
26 июля 2023, 02:43

Фото: iStock/ PIKSEL

Кардиолог Татьяна Романенко заявила, что занятия физкультурой, нормализация массы тела, а также отказ от курения и алкоголя помогут отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, кровяное давление может проявляться по-разному — например, кто-то может испытывать жар, а кто-то озноб. Также поводами изменить давление являются головная боль, мушки перед глазами, тяжесть в голове, тошнота и головокружение.

При этом у многих гипертония развивается бессимптомно, тем самым создавая серьезные риски, предупредила Романенко.

«Есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что факторами риска развития гипертонии являются курение, злоупотребление алкоголем, солью, стрессовые ситуации, малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Также дополнительным поводом следить за давлением является наследственность. Все перечисленные факторы (кроме наследственности) поддаются коррекции, добавила кардиолог.

«Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — заключила Татьяна Романенко.

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#гипертония
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Минздрав РФ предложил вести учет препаратов для прерывания беременности
Минздрав РФ опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности
26 июля 2023, 01:49

Фото: iStock/shironosov

Во вторник, 25 июля, Минздрав РФ опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Об этом пишет НСН.
В перечень попали лекарственные препараты «Мифепристон» и «Мифепристон». В министерстве отметили, что в настоящее время аптеки продают их без рецептов.

В проекте говорится, что прием таких препаратов повышает риск осложнений, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Соответствующий документ доступен на российском портале нормативно-правовых актов.

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#препараты
#беременность
#учет
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