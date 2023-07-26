Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, как обезопасить себя от сахарного диабета. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению Калинчева, отказ от сладкого и мучного не гарантирует заболевание диабетом второго типа.
Специалист отметил, что диабет может возникнуть спустя 10–20 лет, если у человека все это время преобладает лишний вес.
Напомним, ранее врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что генетика имеет значение, однако большинство людей предрасположено к набору веса, имея ген бережливости.
По словам Королевой, физическая форма человека определяется его мотивацией и желанием быть здоровым. Она также считает, что большое количество ошибок при похудении допускается с подачи разных непрофессионалов, которые дают полуголодные программы.
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«Диабет второго типа возникает как осложнение ожирения. А уже худому человеку диабет второго типа практически не грозит», — цитирует эндокринолога Pravda.Ru.
Напомним, ранее врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что генетика имеет значение, однако большинство людей предрасположено к набору веса, имея ген бережливости.
По словам Королевой, физическая форма человека определяется его мотивацией и желанием быть здоровым. Она также считает, что большое количество ошибок при похудении допускается с подачи разных непрофессионалов, которые дают полуголодные программы.
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Екатерина Коршунова