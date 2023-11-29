Эндокринолог Калошина: Чай эффективнее бодрит с утра, чем кофе

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Врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что чай эффективнее употреблять с утра для бодрости, чем кофе.
«Оба эти напитка содержат кофеин, поэтому обеспечивают прилив энергии. Но ощущаться он будет по-разному. Стимулирующее действие чашечки кофе будет максимально ярким, но продлится не очень долго, а чай действует мягче, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.
При этом, специалист не советовала пить с утра слишком чай или кофе слишком крепкими, а также чересчур горячими, поскольку есть опасность обжечь слизистую или гортань.
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