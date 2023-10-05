Эндокринолог Катхурия назвала главные признаки проблем со щитовидкой

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Апатия, сонливость и беспричинный гнев могут являться симптомами серьёзных проблем со щитовидной железой. Об этом рассказала «Газете.ру» врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.
По её словам, сбои в работе щитовидки могут быть двух видов. Избыток производимых ею гормонов (гипертиреоз) может привести к повышенной активности, раздражительности, проблемам со сном и снижению веса. Также переизбыток гормонов характеризуется повышением аппетита, на человека накатывают приливы жара, есть проявления учащенного сердцебиения.
Недостаток же гормонов (гипотиреоз) может вызвать у человека депрессию, сонливость, апатию, отечность и другие симптомы. Кроме того, по словам доктора Катхурии, человеку с гипотиреозом всё время хочется спать, даже если он уже проспал достаточное время.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с Москвой 24 о том, что дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы. По её словам, необходимо включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, так как в них содержится необходимый для организма йод. Также следует отказаться от бесконтрольного приема добавок с содержанием йода, поскольку его переизбыток грозит нарушением работы щитовидной железы.
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Недостаток же гормонов (гипотиреоз) может вызвать у человека депрессию, сонливость, апатию, отечность и другие симптомы. Кроме того, по словам доктора Катхурии, человеку с гипотиреозом всё время хочется спать, даже если он уже проспал достаточное время.
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Артем Путинцев