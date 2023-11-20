Эндокринолог Лебедева назвала ТОП-3 вредных круп

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Одним из наиболее популярных видов завтрака для многих людей остается привычная и знакомая с детства каша. Эндокринолог Диляра Лебедева перечислила самые вредные виды круп, из которых не стоит варить себе кашу для утренней трапезы.
В своем телеграм-канале специалист написала, что по «степени бесполезности» для организма первое место безусловно принадлежит манной крупе. Каша, приготовленная из манки, будет на 70% состоять из крахмала. Такая диета быстро приведет к повышению уровня сахара в крови. А это в свою очередь спровоцирует поджелудочную железу на выработку большого количества инсулина.
На втором месте по бесполезности для организма — овсяная крупа быстрого приготовления. В такой каше практически отсутствуют питательные вещества, в том числе клетчатка. Ее употребление приведет только к набору лишнего веса, что чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой и диабетом.
На третьем месте расположилась кукурузная крупа. Врач отмечает, что в ней очень высок уровень содержания глюкозы. Частое употребление в пищу кукурузной каши повысит уровень сахара в крови и спровоцирует набор лишних килограммов.
Эксперт советует употреблять на завтрак каши из цельнозерновой крупы — овса и гречи. Лучше также не добавлять в кашу сахар, заключила специалист.
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На втором месте по бесполезности для организма — овсяная крупа быстрого приготовления. В такой каше практически отсутствуют питательные вещества, в том числе клетчатка. Ее употребление приведет только к набору лишнего веса, что чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой и диабетом.
Эксперт советует употреблять на завтрак каши из цельнозерновой крупы — овса и гречи. Лучше также не добавлять в кашу сахар, заключила специалист.
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Александр Бойцов