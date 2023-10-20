Эндокринолог Лебедева считает небезопасными противозачаточные для женщин

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«Контрацептивы подавляют синтез тестостерона, что постепенно приводит к угасанию полового влечения. Со временем либидо может полностью исчезнуть и не восстановиться даже после отказа от таблеток», - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Однако она уточнила, что при сильной половой конституции этих проблем не будет. Также по словам эндокринолога, во время приема оральных контрацептивов у женщины из груди могут начаться выделения из-за повышения уровня пролактина. Также может активизироваться рост веса и появиться отеки.
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