Эндокринолог Лернер рассказала об опасности лишнего веса у женщин

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Эндокринолог Лернер: Избыточный вес у женщин может свидетельствовать об избытке кортизола
Если у человека какая-то одна часть тела увеличивается неравномерно, это уже повод обратиться к врачу и пройти обследование. Об этом заявила врач-эндокринолог ГКБ имени Плетнёва Маргарита Лернер в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, причиной неравномерного ожирения могут быть серьезные проблемы со здоровьем и игнорировать их нельзя. Она пояснила, что увеличение живота, появление «вдовьего горбика», растяжек и различных пятен на коже, которые больше характерны для женского организма, может свидетельствовать об увеличении кортизола в организме. Нестабильное значение гормона «стресса» может привести к тяжелым заболеваниям. Возможны, как следствие, патологии гипофиза и надпочечников.
Специалист призвала при появлении первых симптомов обращаться к эндокринологу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что педиатр Альмасри рассказала, как не заразиться ротавирусом.
По ее словам, причиной неравномерного ожирения могут быть серьезные проблемы со здоровьем и игнорировать их нельзя. Она пояснила, что увеличение живота, появление «вдовьего горбика», растяжек и различных пятен на коже, которые больше характерны для женского организма, может свидетельствовать об увеличении кортизола в организме. Нестабильное значение гормона «стресса» может привести к тяжелым заболеваниям. Возможны, как следствие, патологии гипофиза и надпочечников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что педиатр Альмасри рассказала, как не заразиться ротавирусом.
Анастасия Крестьянова