Эндокринолог Павлова напомнила об опасности свежевыжатого сока

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об опасности свежевыжатого сока для организма
Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём тг-канале напомнила, что в соках содержатся вредные для организма в больших количествах глюкоза и фруктоза, а вот полезной клетчатки нет. Именно она уменьшает скорость поступления глюкозы и фруктозы в кровь и оказывает благоприятное влияние на микробиом кишечника и кишечник.
Стакан выпитого фреша приносит человеку большое количество легкоусвояемых простых углеводов — глюкозы и фруктозы. Это негативно воздействует на углеводный обмен и метаболизм печени.
По словам врача, что в 100 миллилитрах Coca Cola и 100 миллилитрах апельсинового сока практически одинаковое количество сахара.
Ранее гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе и вреде некоторых видов алкоголя. По её словам, самым вредным для организма является алкоголь «с пузырьками». Например, шампанское, которое сочетает газированность и сахар. Оно плохо сочетается с едой, провоцирует в кишечнике брожение и гниение пищи.
Стакан выпитого фреша приносит человеку большое количество легкоусвояемых простых углеводов — глюкозы и фруктозы. Это негативно воздействует на углеводный обмен и метаболизм печени.
Ранее гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе и вреде некоторых видов алкоголя. По её словам, самым вредным для организма является алкоголь «с пузырьками». Например, шампанское, которое сочетает газированность и сахар. Оно плохо сочетается с едой, провоцирует в кишечнике брожение и гниение пищи.
Мария Фирсова