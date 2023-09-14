Эндокринолог Павлова назвала самые вредные углеводные продукты

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По той же причине, называющейся «переизбыток сахара», специалист советует отказаться от йогуртов с различными наполнителями.
«В целом это могла бы быть очень полезная еда (кальций, белок, молочнокислые бактерии), но сахар все перечеркивает», —говорит Зухра Павлова.Разумеется, вреден также белый хлеб, круассаны и магазинная выпечка — там слишком мало полезных ингредиентов, поэтому вместо них лучше использовать цельнозерновой хлеб, или же в крайнем случае испечь полезную домашнюю выпечку (например, на рисовой или кокосовой муке).
В популярных среди россиян быстрых завтраках также содержатся вредные углеводы, их следует заменить обычной кашей, где нету подслащенных ингредиентов. Также лучше отказаться от мороженого и консервированных фруктов: по мнению Павловой, они всего лишь представляют собой так называемый «подслащённый жир».
Не следует злоупотреблять сладкими газировками и свежевыжатыми соками, поскольку там, как правило, содержится слишком много калорий. Помимо этого, наличие фруктозы во всех разновидностях подобных напитков может негативно сказаться на работе печени человека.
На последнем месте в списке врача-эндокринолога оказался мед, который Павлова назвала «сахарной бомбой» из-за содержания целой смеси самых различных сахаров.
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