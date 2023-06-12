Эндокринолог Павлова назвала самый опасный для сосудов продукт

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Павлова подчеркнула, что важно контролировать как качество употребляемых продуктов, так и способ их приготовления. Специалист порекомендовала исключить из рациона колбасу и любые жареные блюда, заменив их запеченными.
«Я бы отказалась полностью от такого процесса приготовления пищи как жаренье. Также лучше убрать колбасы из своего холодильника. Я не помню, когда я ела колбасу. Есть прекрасный способ — запечь кусок мяса, порезать его. Это лучше любой колбасы. И вкусно, и полезно, и сытно», — говорится в публикации.
Кроме того, основным противником здоровых сосудов является сахар. Из-за него может развиваться атеросклероз, появляться опасные патологий сосудов и другие проблемы со здоровьем. Даже жирная и жареная пища не так вредит сосудам, как сладости, заключила Зухра Павлова.
Ранее диетолог Марина Сорокина перечислила продукты, высасывающие из людей здоровье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».