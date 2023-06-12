Эндокринолог Павлова назвала внешние признаки проблем со здоровьем

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Первым тревожным признаком является резкое изменение веса, заявила врач. Если человек за последние пару месяцев резко набрал или скинул вес без каких-либо объективных причин, ему рекомендуется обратиться к терапевту для прохождения обследования.
Кроме того, на наличие проблем со здоровьем могут указывать изменения внешнего вида волос. Речь идет об их ломкости, выпадении или изменении текстуры. В случае выявления изменений нужно посетить врача, чтобы исключить возможные заболевания, подчеркнула Зухра Павлова.
Ранее диетолог Марина Сорокина перечислила продукты, высасывающие из людей здоровье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».