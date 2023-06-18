Эндокринолог Павлова объяснила, почему нельзя есть мороженое после трёх часов дня

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что употребление мороженого после 15 часов дня вызывает серьезный скачок сахара в крови
Доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что мороженое рекомендуется употреблять в первой половине дня, чтобы вечером не случился слишком серьезный скачок сахара в крови. По мнению специалиста, максимум до 15 часов следует употреблять мороженое и сладости.
По мнению Зухры Павловой, пользы в пломбире и фруктовом льде почти нет из-за большого содержания сахара. Эксперт рекомендует домашний продукт, который можно приготовить из замороженного свежевыжатого апельсинового или яблочного соков.
Тем, кто следит за фигурой, рекомендуется позволять себе съедать мороженое раз в месяц.
Ранее нутрициолог и health-коуч Елизавета Чубарина рассказала, сколько клубники можно съесть и не навредить организму. Нутрициолог отметила, что при употреблении ягоды надо знать меру.
По мнению Зухры Павловой, пользы в пломбире и фруктовом льде почти нет из-за большого содержания сахара. Эксперт рекомендует домашний продукт, который можно приготовить из замороженного свежевыжатого апельсинового или яблочного соков.
Ранее нутрициолог и health-коуч Елизавета Чубарина рассказала, сколько клубники можно съесть и не навредить организму. Нутрициолог отметила, что при употреблении ягоды надо знать меру.
Мария Фирсова