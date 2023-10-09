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Эндокринолог Павлова объяснила тягу женщин к вредной еде при ПМС

09 октября 2023, 05:32
Фото: iStock/monticelllo

Фото: iStock/monticelllo

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале объяснила тягу женщин к сладкому при ПМС. В публикации отмечается, что по мнению иностранных ученых причина кроется в чувствительности к инсулину.
«Инсулин вырабатывается поджелудочной железой и регулирует уровень сахара в крови. Учёные предположили, что в предменструальный период этот гормон иначе воздействует на мозг, и потому женщинам хочется делать больше перекусов», — пишет Павлова.

Она добавила, что на участниц исследования после овуляции гормон действительно влиял иначе, и гипоталамус становился не таким восприимчивым к инсулину. По словам эндокринолога, это объясняет как тягу к чипсам и шоколаду, так и перепады настроения.


Зухра Павлова порекомендовала женщинам включить в рацион больше растительной пищи, богатой клетчаткой и пить больше воды, чтобы не поддаваться на подобные провокации организма.

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Врач Волкова: Дефициты железа и магния могут спровоцировать мигрень
09 октября 2023, 04:13

Фото: iStock/eternalcreative

Врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины возникновения мигрени. Среди них дефициты магния, железа и витаминов группы В. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
Мигрень также может появиться на фоне нарушения детоксикационной функции печени или застое желчи, приводящих к накоплению аммиака в организме. 

Волкова добавила, что спровоцировать приступ могут недостаток и избыток сна, конец менструального цикла и чрезмерное потребление алкоголя.

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Врач Терентьева назвала оптимальный обхват талии женщин 18-45 лет
Врач Терентьева: Обхват талии женщин не должна превышать 88 см
09 октября 2023, 01:28

Фото: iStock/nikkimeel

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева заявила, что для женщин 18-45 лет оптимальный обхват талии составляет 88 см, а для мужчин - 94 см. Об этом пишет «Мослента».
«Висцеральный жир всегда присутствует в организме. Однако есть простой метод самостоятельной оценки его избыточного количества — измерение талии. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 сантиметров, для мужчин того же возраста — 94 сантиметра», — цитирует издание слова собеседницы.

Терентьева добавила, что размер подкожной жировой прослойки также можно измерить с помощью клипера или штангенциркуля. Для этого нужно измерить справа от пупка складку кожи и жира, а полученные результаты сравнить со специальной расчетной таблицей. Так, у мужчин 30 лет складка толщиной 14 см соответствует 13% жира в его организме и является нормой.

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Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о продукте, улучшающем работу кишечника
08 октября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/elena_hramowa

Бюджетный, калорийный и полезный обед, помогающий в работе желудочно-кишечного тракта, вполне реально. О том, как это сделать, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
В своем телеграм-канале «Очаровательный кишечник» специалист сообщила, что есть один замечательный продукт, который улучшает качество кожи и волос, помогает восстановиться после различных инфекций и отравлений, укрепляет суставы и кости, а также благотворно влияет на слизистую оболочку кишечника. Речь идет о костном бульоне, самое полезное в котором — высокое содержание коллагена и минералов.

Врач рассказала, что при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется, приводя к образованию глютина (не глютена!) и желатина. Эти вещества усваиваются желудочно-кишечным трактом в виде аминокислот и коротких пептидов. Таким образом, блюда на основе костного бульона способны укрепить организм и запустить нормальную работу кишечника, заключила эксперт.

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Врач-инфекционист Тимаков: Грядущий сезон будет тяжёлым для заболевших ОРВИ
08 октября 2023, 04:41

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Этот сезон будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ. Об этом в разговоре с ТАСС заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Причиной тому является ослабление иммунитета после изоляции и перенесенной коронавирусной инфекции.
«Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ», — заявил Тимаков.

Также он добавил, что хотя заболевших сейчас и значительно больше, но при этом сама болезнь протекает легче. Пациентов хоть и преследует длительный кашель, однако серьезных осложнений наблюдается меньше.

В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.

Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.

Ранее Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке лекарственных препаратов Николай Крючков объяснил, что новый штамм коронавируса «эрис» отличается от своих предшественников большей заразностью и способностью лучше обходить иммунитет.

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#инфекция
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Британские ученые назвали идеальный и наихудший завтрак
07 октября 2023, 19:59

Фото: istockphoto/Arx0nt

Некоторые люди предпочитают пропускать утренний прием пищи, мотивируя это нехваткой времени, отсутствием аппетита и так далее. Однако медики и ученые настоятельно рекомендуют этого не делать.
Группа исследователей из британской компании Protein Works провела ряд экспериментов с целью выяснить, какой завтрак является оптимальным, а какой — наихудшим. Основывались ученые на наиболее популярных в США и Великобритании вариантах, сообщает издание Healthnews. Четырем группам добровольцев давали продукты для утренней трапезы с разным уровнем содержания белка, углеводов; третья группа ограничивалась чашкой кофе, а четвертая — вообще пропускала завтрак.

Выяснилось, что идеальным является завтрак, состоящий из продуктов с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Наихудшим был признан вариант с пропуском завтрака или его заменой на чашку кофе на голодный желудок. Также ученые предупреждают о вреде «сладких бомб» — простых углеводов, которые люди часто употребляют вместо полноценных продуктов.

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#компании
#люди
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В Серпухове взрослые пациенты теперь могут сделать энцефалограмму
06 октября 2023, 22:46

Фото: Минздрав МО

Взрослые жители Серпухова теперь могут снять энцефалограмму, не выезжая из города. На днях в поликлинику №1 поступил электроэнцефалограф, сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник».
«Прибор поступил к нам в поликлинику по программе Минздрава Московской области. Аппарат используется при диагностике заболеваний центральной нервной систем. Как правило, это серьёзные заболевания, связанные с поражением мозга травматического, сосудистого или токсического характера», – рассказала врач-невролог Светлана Ильина.
Электроэнцефалограф выявляет пароксизмальную активность головного мозга, что позволяет диагностировать и затем лечить, например, эпилепсию.
 
По словам Ильиной, в Серпухове много лет нельзя было сделать энцефалограмму взрослым пациентам. Теперь исследование можно провести на приёме в поликлиническом отделении №1 Серпуховской больницы на улице Форсса. Для этого не надо ехать в Москву.

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#минздрав мо
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#медицина
#подмосковье
#московская область
#серпухов
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В Подмосковье в этом году бесплатно отдохнут более 30 тыс льготников
06 октября 2023, 21:56

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье с начала года санаторно-курортным лечением обеспечили более 23 тыс льготников. Всего в этом году оздоровятся порядка 30 тыс жителей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
По её словам, 18 тыс граждан льготных категорий отдохнули за счёт средств региона. 
 
В Минсоцразвития региона пояснили, что получить путёвку в санаторий бесплатно могут инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие. 
 
В ведомстве уточнили, что дети-инвалиды и инвалиды 1 группы получают две путевки, поскольку они едут в санаторий с сопровождающим лицом. 
 
Получить путёвку можно, подав заявление на региональном портале госуслуг

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#подмосковье
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Щёлковский эпидемиолог Щадрина предупредила об осенней активности клещей
06 октября 2023, 21:41

Фото: Istockphoto /Nataba

Врач-эпидемиолог Щёлковский больницы Кристина Щадрина напомнила жителям Подмосковья об осенней активности клещей. Их укусы опасны для человека, так как могут вызвать клещевой энцефалит, пятнистую лихорадку, болезнь Лайма и другие тяжёлые инфекционные заболевания.
«Если клещ всё же успел вас укусить, стоит незамедлительно достать его и поместить в контейнер с влажной ватой. После этого необходимо сдать клеща на анализ», – подчеркнула Щадрина.
Врач добавила, что клещи активнее всего утром и вечером. Чтобы обезопасить себя, не рекомендуется ходить в густых тёмных лесных чащах, где нет ветра и солнечных лучей. Это идеальное место для клещей.

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#больница
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В РФ зарегистрировали аналог «Оземпика»
06 октября 2023, 18:25

Фото: iStock/simpson33

В России зарегистрирован аналог препарата «Оземпик» для больных диабетом.
«Коммерсантъ» пишет, что в России зарегистрирован «Семавик». Это первый аналог европейского препарата для больных диабетом «Оземпик».
 
Лекарство для снижения сахара семаглутид «Семавик» будет выпускать российская фармкомпания «Герофарм». Оригинальный семаглутид «Оземпик» имитирует гормон, регулирующий уровень сахара и вызывает чувство насыщения.
 
Препарат применяли для терапии сахарного диабета второго типа при инсулиновой недостаточности. В Европе и США  «Оземпик» ещё и борется с ожирением.
 
Гендиректор и совладелец компании «Герофарм» Петр Родионов рассказал, что ввести в оборот «Семавик» сразу не получится из-за того, что у датского препарата в РФ действует патент до 2035 года. В компании хотят получить разрешение на принудительную лицензию.

Ранее рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал, что в песне «Я в моменте» отчасти поет о своем диабете. 

Сообщается, что медики диагностировали Джарахову диабет в пятилетнем возрасте. Он пояснил, что с того времени каждый день думает о том, что в любой момент его может не стать. По словам Джарахова, он идентифицирует себя с этой болезнью. В детстве певец переживал, что кто-то может от него заразиться. Он также добавил, что не одобряет чувство жалости к человеку.

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#сахарный диабет
#здоровье
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