Эндокринолог Павлова объяснила тягу женщин к вредной еде при ПМС

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Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале объяснила тягу женщин к сладкому при ПМС. В публикации отмечается, что по мнению иностранных ученых причина кроется в чувствительности к инсулину.
«Инсулин вырабатывается поджелудочной железой и регулирует уровень сахара в крови. Учёные предположили, что в предменструальный период этот гормон иначе воздействует на мозг, и потому женщинам хочется делать больше перекусов», — пишет Павлова.
Она добавила, что на участниц исследования после овуляции гормон действительно влиял иначе, и гипоталамус становился не таким восприимчивым к инсулину. По словам эндокринолога, это объясняет как тягу к чипсам и шоколаду, так и перепады настроения.
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