Эндокринолог Павлова перечислила худшие продукты для сосудов

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала самые вредные для сосудов продукты. Соответствующая публикация доступна в её Телеграм-канале.
Врач добавила, что особую опасность для сосудов также представляют газированные напитки, в состав которых входит сахар и различные красители.
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