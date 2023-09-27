Эндокринолог Павлова посоветовала меньше есть, чтобы не заболеть осенью

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Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале дала рекомендации для защиты от осенних простуд.
Врач посоветовала держать в тепле не только ноги, но также и нос, чтобы он мог полноценно защищать организм от вирусов.
Павлова добавила, что следует есть меньше сладкого, так как иммунные клетки при избытке сахара работают хуже. Кроме того, нужно спать не меньше восьми часов, следить за уровнем витамина D, а интенсивные тренировки заменить растяжкой, ходьбой и другими лёгкими нагрузками, чтобы организм не блокировал иммунные реакции из-за испытанного стресса и перенапряжения.
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«В холода кровообращение замедляется и до ноздрей добирается меньше иммунных клеток. Промывайте нос солевым раствором. Так микробы не успеют закрепиться», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян