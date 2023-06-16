Эндокринолог Павлова рассказала о неожиданном вреде оливкового масла

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Специалист объяснила, что оливковое масло содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ), это то, что образуется при соединении белков и жиров с сахарами.
«Напомню, что человеческий организм в сутки может переработать в среднем 15 тысяч единиц. И львиная доля КПГ продуцируется самим организмом в процессе жизнедеятельности», — рассказала Попова.
Попова уточнила, что оливковое масло может навредить здоровью, если использовать только его. Однако польза в нем все-таки есть, но злоупотреблять им не стоит, заключила врач.
Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что майонез является полезным продуктом благодаря содержанию в нём растительных масел. В частности, пояснил врач, пользу для организма приносит холестерин, который содержится в ячных желтках.