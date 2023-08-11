Эндокринолог Павлова рассказала об опасности сахара для почек

Грибы – это ценный питательный продукт, в составе которого много растительного белка и минеральных веществ. Но в некоторых случаях из-за грибов в организме может начаться интоксикация или воспалительный процесс. Об этом «Радио 1 рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва.