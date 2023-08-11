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Эндокринолог Павлова рассказала об опасности сахара для почек

11 августа 2023, 18:31

Фото: istockphoto/Deagreez

Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщает, что большое количество сахара в рационе может повлиять на образование камней в почках.
«Учёные подтвердили: у тех, кто четверть ежедневной нормы калорий набирал добавленным сахаром, в 2 раза чаще были проблемы с камнями в почках», — пишет Зухра Павлова в своём тг-канале.
Чтобы избежать проблем со здоровьем рекомендуется обходиться без добавления сахара. В качестве замены можно использовать фрукты и ягоды, но в ограниченном количестве. Также можно рассмотреть сахарозаменители — стевию, эритрит.


Ранее врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса. По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.

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#здоровье
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Перечислены страшные болезни, которые можно подхватить в водоёмах
Миколог Склярова предупредила об опасности купания в водоёмах
11 августа 2023, 16:50

Фото: istockphoto.com/Argument

Врач-дерматолог, клинический миколог Валерия Склярова заявила, что в неочищенных водоёмах много бактерий, которые могут вызвать различные заболевания, такие, как грибок, лишай, а также гнойное поражение кожи.
«Там может обитать синегнойная палочка, которая весьма опасна, а также грибок или цветной лишай. У кого-то такие недуги возникают впервые, а кому-то везет меньше, и они заражаются повторно. <…> Вполне может развиться гнойное поражение кожи вследствие влияния таких бактерий, как гноеродные кокки. Ещё этот процесс называют пиодермией», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Склярова.

Воспаление может быть вызвано также некоторыми насекомыми или грызунами, такими, как комары, мошки и т.д.

Кроме того, по словам врача, при купании в водоёмах есть риск подхватить и кишечную инфекцию.

При любых недомоганиях после купания в водоёмах врач рекомендовала незамедлительно обращаться к специалистам.

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#врач
#здоровье
#кожа
#водоёмы
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Профессор Королёва раскрыла главную опасность грибов
Профессор Королёва раскрыла, кому нельзя есть грибы
11 августа 2023, 16:05

Фото: IStock/Photosbypatrik

Грибы – это ценный питательный продукт, в составе которого много растительного белка и минеральных веществ. Но в некоторых случаях из-за грибов в организме может начаться интоксикация или воспалительный процесс. Об этом «Радио 1 рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва.
По словам специалиста, в составе грибов много растительной клетчатки и хитозана — аминосахара, который помогает организму построить коллагеновые структуры. Однако чтобы продукт был максимально полезен и не нанёс вред организму, его нужно покупать в проверенных местах и правильно готовить.
«Продукт сложно усваивается, поэтому его надо проваривать. Только после этого можно чуть-чуть на сковороде подсушить. Их обязательно нужно употреблять с большим количеством зелени, клетчатки. Это поможет поддержать перестатику и переваривание. Грибы можно сушить, варить, замачивать, консервировать и замораживать», — сказала Маргарита Королёва.
Профессор подчеркнула, что вред организму могут нанести грибы, которые купили или собрали возле дороги, а также в непроверенных местах.
«Грибы, собранные у дороги, содержат большое количество солей тяжёлых металлов. Они остаются в организме и поддерживают любую интоксикацию, любой воспалительный процесс. Если вы покупаете грибы в магазине, нужно всегда смотреть на этикетку, обращать внимание на место и дату сбора, чтобы обезопасить себя и близких», — добавила специалист.
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Диетолог Капралова заявила о пользе авокадо для снижения веса
11 августа 2023, 15:20

Фото: istockphoto.com/locknloadlabrador

Диетолог Мария Капралова заявила, что для снижения веса может помочь такой жирный продукт, как авокадо.
«Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками», — сказала в беседе с Газета.ру Капралова.

Она добавила, что также к жирным продуктам, которые способствуют потере килограммов, относятся растительные нерафинированные масла и орехи, в частности, такие, как фундук, грецкие орехи, фисташка, пекан и арахис.

По словам эксперта, масла можно добавлять в салаты, каши и смузи.

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#продукты
#врач
#питание
#здоровье
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Хирург Безрукавый рассказал, следствием каких опасных недугов могут быть отёки
Хирург Безрукавый: «Отеки могут быть признаком более серьезного заболевания»
11 августа 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/Albina Gavrilovic

Хирург Алексей Безрукавый заявил, что отёки могут быть признаком опасных заболеваний, таких, как сердечная недостаточность, поражение печени, тромбоз и т. д.
«Иногда отеки могут быть признаком более серьезного заболевания. К ним относятся: застойная сердечная недостаточность, поражение печени, почечная недостаточность, тромбоз, острая нехватка белка, ослабленные или поврежденные вены на ногах», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Безрукавый.

Кроме этого, возможными причинами отёков могут выступать чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах.

Среди методов избавления от отёков специалист рекомендовал пить больше воды, ограничить потребление соли, избегать длительного пребывания в жаркой или сухой среде, а также поддерживать оптимальный вес. Безрукавый подчеркнул, что при наблюдении у себя симптомов отёчности лучше обратиться к врачу, который сможет установить причину и назначить более эффективное лечение.

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#заболевания
#здоровье
#врач
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Состоялся 200-й выезд мобильного комплекса НИКИ детства
11 августа 2023, 15:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Бригада врачей Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области провёл 200-й выезд мобильного комплекса.
Врачи НИКИ детства в этот раз принимали пациентов в Ленинском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В мобильном комплексе есть всё необходимое оборудование для проведения диагностики маленьких пациентов. 

В свой юбилейный 200 выезд врачи приняли 85 детей. Юных пациентов осматривали врачи узкого профиля: неврологи, кардиологи, пульмонологи и эндокринологи.
«Самые сложные пациенты были направлены в НИКИ для прохождения более углубленной диагностики. Состав бригады формируется исходя из потребности детей конкретного населенного пункта в определенных узких специалистах», — рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Мобильный комплекс с бригадой врачей совершил свой первый выезд 26 февраля 2022 года, с того времени врачами было осмотрено 18 тысяч детей региона, 500 из которых были направлены на дальнейшую госпитализацию в НИКИ детства.

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Видновские врачи прооперировали ребёнка с гемофилией.

В Тюменской области ребёнку с очень редкой болезнью помогли специальные лампы.
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#педиатр
#служба
#дети
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Видновские врачи прооперировали ребёнка с гемофилией
11 августа 2023, 13:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Бригада скорой медицинской помощи доставила в областную больницу Видного 7-летнего ребёнка с жалобами на болезненное выпячивание в правой паховой области и тошноту.
В ходе обследования врачи диагностировали ребёнку паховую грыжу, склонную к ущемлению, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачам также сообщили, что у юного пациента с рождения нарушенная свертываемость крови — гемофилия. При такой патологии малейшая рана может привести к кровотечению. 

Паховая грыжа ребёнка требовала оперативного вмешательства, но врожденная патология усложняла задачу врачам. Операцию проводили с использованием мультидисциплинарного подхода.
«Врач-гематолог расписал схему введения и дозировку препарата-концентрата 8-ого фактора свертывания крови. Без него юному пациенту с гемофилией нельзя было даже ставить внутримышечную инъекцию, так как кровотечение не останавливается даже из крошечной раны. Как выяснилось, грыжевым содержимым являлась прядь большого сальника, которую мы переместили в брюшную полость. После выполнили лапароскопическую герниопластику — операция по устранению грыжевого выпячивания с пластикой дефекта. Послеоперационный период и дальнейшая реабилитация прошли планово», — сообщила детский врач-хирург Видновской больницы Виктория Жиронкина.
Оперативное вмешательство длилось около 30 минут и прошло успешно.

Ведомство сообщает, что на сегодняшний день состояние ребёнка улучшилось, он выписан из больницы. 

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Сомнолог Царева раскрыла причины плохого сна летом
Сомнолог Царева: Зной и духота портят сон в летний период
11 августа 2023, 13:21

Фото: istockphoto.com/cyano66

Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева заявила, что основными факторами, мешающими сну летом, являются высокая температура и духота.
Также процессу засыпания может препятствовать и выделение меньшего количества мелатонина из-за увеличения светового дня.

«И последнее – дегидратация. В жару мы теряем воду, а вместе с ней и электролиты. Их разбалансировка портит самочувствие и сон», — приводят «Вести Подмосковья» со ссылкой на Радио Sputnik слова Царевой.

Специалист рекомендовала для решения проблемы выбирать правильное постельное бельё для того, чтобы нормализовать температуру в кровати, надевать маску для сна, а также пить больше воды.

А диетолог Лори Уокер заявила, что для предотвращения набора лишнего веса необходимо исключить из завтрака такие продукты, как смузи, хлопья и йогурты. Она отметила, что мнение о том, что эти продукты полезны по утрам, ошибочно. Как передаёт utro.ru, в них содержится большое количество сахарного песка, что приводит к проблемам с весом.

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#продукты
#сон
#диетолог
#здоровье
#врач
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ВОЗ сообщает, что за месяц число заражений коронавирусом увеличилось почти в два раза
11 августа 2023, 13:14

Фото: iStock/Chan2545

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за месяц число заражений ковидом в мире выросло почти вдвое — на 80%.
По данным организации, с 10 июля по 6 августа число заразившихся достигло почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тыс. человек. Но число летальных исходов за данный период сократилось на 57% в сравнении с предыдущим отчетным периодом.
 
Вспышка заболеваемости коронавирусом была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года была объявлена пандемия COVID-19.
 
На конец декабря прошлого года в мире было зарегистрировано более 654 млн случаев. В мае нынешнего года ВОЗ официально объявила о завершении пандемии.

Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, что некоторые из онкологических больных, с которыми он работал, почувствовали значительное улучшения после того, как переболели COVID-19.

По словам Чумакова, сейчас ученые все чаще обращают внимание на потенциал использования коронавируса при лечении рака после того, как двое онкобольных пациентов почувствовали серьезные улучшения, вылечившись от коронавируса. Это открывает новые перспективы для исследований и разработки инновационных методов онкологических заболеваний.

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#коронавирус
#болезнь
#воз
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Почти 300 медработников из Подмосковья примут участие в профессиональной премии
11 августа 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Уже второй год подряд в регионе проводится профессиональная премия для медицинских специалистов — «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат».
Приём заявок на участие в профессиональном конкурсе для медработников продолжается и продлится до 15 августа.

Победители конкурса получат единовременную денежную выплату в размере от 120 тысяч рублей до 180 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы хотим поддержать тех специалистов, кто уже долгое время трудится в Подмосковье. Также с этого года расширили перечень специальностей — добавили врачей-хирургов и врачей-онкологов. Всего в настоящее время поступило порядка 300 заявок от медработников», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Участники будут проходить конкурсные испытания: теория, практика и решение ситуационных задач.

Поучаствовать в конкурсе могут врачи: 

— акушер-гинеколог;
— кардиолог;
— невролог;
— врач общей практики;
— оториноларинголог;
— офтальмолог;
— педиатр;  
— врач и фельдшер скорой медицинской помощи;
— терапевт;
— медсестра/медбрат и другие.

Узнать подробности участия и ознакомиться с остальными специальностями можно по ссылке. 

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#терапевт
#служба
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Подмосковье ищет медработников