Эндокринолог Павлова рассказала об опасности сахара для почек

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщает, что большое количество сахара в рационе может повлиять на образование камней в почках.
«Учёные подтвердили: у тех, кто четверть ежедневной нормы калорий набирал добавленным сахаром, в 2 раза чаще были проблемы с камнями в почках», — пишет Зухра Павлова в своём тг-канале.Чтобы избежать проблем со здоровьем рекомендуется обходиться без добавления сахара. В качестве замены можно использовать фрукты и ягоды, но в ограниченном количестве. Также можно рассмотреть сахарозаменители — стевию, эритрит.
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Мария Фирсова