Эндокринолог Павлова рассказала россиянам об опасности пивного живота

Фото: iStock/Nastco
Большой живот для мужчины — это отнюдь не «подушка безопасности», как многие думают, а источник серьезнейших проблем со здоровьем, рассказала в разговоре с «Комсомольской правдой» врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Кроме того, советует Павлова, надо не только посетить врача, но и изменить образ жизни и привычки. В частности, она рекомендует начать делать отжимания и приседания каждые три часа, ограничить употребление спиртного, а также исключить из рациона булочки, бургеры, пирожные и снэки.
Читайте также:
Эндокринолог Павлова напомнила об опасности свежевыжатого сока
Эндокринолог Павлова объяснила, почему нельзя есть мороженое после трёх часов дня
Эндокринолог Павлова назвала внешние признаки проблем со здоровьем
Артем Путинцев