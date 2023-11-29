Эндокринолог Павлова: Сбалансированное питание сохранит здоровье щитовидки

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Врач-эндокринолог Ольга Павлова перечислила основные привычки и меры по сохранению здоровья щитовидной железы, среди которых назвал сбалансированное питание.
«Питание должно быть сбалансированным и включать в себя витамин D, селен и йод. Эти витамины и микроэлементы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах. Эти продукты обеспечат организм всем необходимым для здоровья и нормального функционирования щитовидной железы», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Павлова.
Кроме этого, здоровью щитовидки способствуют умеренные физические нагрузки, уменьшение стрессовых состояний, отказ от вредных привычек.
Ранее Минпромторг выявил недоброкачественные лекарства из Индии. Таких препаратов выявили почти половина. Однако, как пишут argumenti.ru, индийская фармакология всё равно имеет хорошую репутацию на мировом рынке, Индия поставляет в Россию противовирусные, обезболивающие, жаропонижающие препараты, а также применяемые в онкологии.
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