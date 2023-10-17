Эндокринолог Павлова: Варёные яйца на завтрак способствуют продлению жизни

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Употребление варёных яиц способно увеличить продолжительность жизни человека, так как это доступный продукт, обеспечивающий организм высококачественным белком, который нужен для бесперебойного функционирования всех систем. Об этом в своём Telegram-канале сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«В целом, куриные яйца — один из лучших вариантов животного белка. Идеально есть их на завтрак несколько раз в неделю, от двух до пяти», — рассказала она читателям.Яйца предотвращают развитие атеросклероза, повышая уровень «хорошего» холестерина. Кроме того, по словам доктора Павловой, яичный желток содержит биологически активные питательные вещества и соединения.
Наконец, куриные яйца очень хорошо усваиваются, практически мгновенно давая организму большое количество полезных компонентов — в том числе витаминов или антиоксидантов.
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