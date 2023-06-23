Эндокринолог раскрыл причины роста заболеваемости диабетом

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Эндокринолог Дедов рассказал, что сильный рост заболеваемости диабетом едва ли можно связать с генетикой
Президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов заявил, что повышенный рост числа людей с диабетом зависит не от генетики, пишет РИА Новости.
По мнению Дедова, увеличение численности людей с диабетом может быть из-за хронических заболеваний, психологической нагрузки и повышенной тревожности.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что нутрициолог Разаренова раскрыла, сколько ягод можно съесть за день.
«Генетика настолько стабильна, настолько консервативна, это эпигенетический фактор», — отметил эндокринолог в ходе встречи с президентом России Путиным.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что нутрициолог Разаренова раскрыла, сколько ягод можно съесть за день.
Екатерина Коршунова