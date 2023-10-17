Эндокринолог Михалева: Гранат помогает в профилактике рака

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Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах граната. Об этом пишут «Известия».
«Гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Этот фрукт содержит множество фитохимических компонентов, включая антоцианы, полифенолы, флавоноиды, тритерпены, алкалоиды и лигнаны», — цитирует издание слова собеседницы.
Михалева добавила, что гранат также фармакологически активен при ряде заболеваний — таких как метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания полости рта эндокринные заболевания и онкология.
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