Эндокринолог Рогова рассказала, что обидчивость является признаком серьёзной болезни

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Из-за избытка гормонов при гиперфункции щитовидной железы может развиться тиреотоксикоз, следствиями которого становятся эмоциональная лабильность, частые перепады настроения, повышенная возбудимость, раздражительность, а также вспыльчивость, тревожность, обидчивость, плаксивость, повышенная двигательная активность.
Также при гипертиреозе случаются нарушения сна, трудности с концентрацией, непереносимость яркого света, трудно переносить громкие звуки, наблюдается депрессия или напротив эйфория,
«Эндокринолог в ходе беседы уточнит, что беспокоит, как давно симптомы появились и как развивались, проведет осмотр и назначит необходимое обследование, в том числе определение уровня гормонов щитовидной железы, а уже дальше — назначит лечение», — заключила она.Ранее врач-эндокринолог Тамара Гелашвили заявила, что нарушения режима сна, полная концентрация на жизни партнера — это не любовь, а психическое расстройство. Об этом сообщает Москва 24.
Гелашвили утверждает, что в международной классификации болезней существует психиатрический диагноз, когда любовь превращается в навязчивую идею.
По словам эндокринолога, даже если у объекта преследования уже есть партнер или семья, «заболевший» может пытаться разрушить эти отношения.
Гелашвили отметила, что любовь не является исключительно гормональным состоянием, несмотря на то, что это чувство определенно влияет на гормональную систему человека.
Сообщается, что у этого чувства есть «срок годности». Врач дополнила, что влюбленность и гормональные всплески живут от 1,5 до 4 лет.
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