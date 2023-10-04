Эндокринолог Шокур рассказала о проблемах с ЖКТ и давлением из-за орехов

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Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, кому и чем может оказаться вредным частое употребление орехов. В разговоре с «Аргументами и Фактами» она напомнила, что орехи — это прежде всего высококалорийный продукт.
Специалист отметила, что калорийность и насыщенный вкус орехов может заставить человека забыть о контроле количества съеденного, что может быть чревато отравлением, а также потенциальным набором лишнего веса.
Кроме того, бесконтрольное употребление орехов может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в желудке, вздутие живота, повышенное газообразование (метеоризм) и нарушение стула.
Не следует забывать о риске аллергии, прежде всего на лесной и грецкий орехи, которая встречается у 20% взрослых и 5% детей. Она может вызвать анафилактический шок, который сопровождается падением артериального давления, удушением или остановкой дыхания.
Кроме того, по словам эндокринолога, категорически нельзя есть орехи в больших количествах тем, у кого имеются проблемы с пищеварением, сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что ореховые ядра в соли, карамели или сахарном сиропе могут спровоцировать повышение артериального давления и уровня глюкозы в крови.
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Кроме того, бесконтрольное употребление орехов может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в желудке, вздутие живота, повышенное газообразование (метеоризм) и нарушение стула.
«У людей с генетической предрасположенностью к аллергенам ореха (отек Квинке) контакт даже со следовыми количествами может вызвать сильную реакцию», — отметила Светлана Шокур.
Кроме того, по словам эндокринолога, категорически нельзя есть орехи в больших количествах тем, у кого имеются проблемы с пищеварением, сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что ореховые ядра в соли, карамели или сахарном сиропе могут спровоцировать повышение артериального давления и уровня глюкозы в крови.
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Артем Путинцев