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Эндокринолог Синицына: Фастфуд из-за усилителей вкуса действует как наркотик

09 ноября 2023, 00:44
Фото: iStock/Pattadis Walarput

Фото: iStock/Pattadis Walarput

Детский врач-эндокринолог Анастасия Синицына заявила, что фастфуд из-за большого количества усилителей вкуса может вызывать привыкание. Об этом пишут «Известия».
Специалист пояснила, что химические вещества, которые изменяют вкус пищи, действуют на организм человека подобно наркотику.

«Человеку хочется употреблять продукты с их содержанием все больше и больше. При этом организму наносится серьезный вред», — цитирует издание слова собеседницы.


Так, в составе еды быстрого приготовления часто имеются искусственные красители, которые могут негативно влиять на работу нервной системы, заключила Синицына.

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#консервы
#продукты
#вред
#терапевт
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Терапевт Быстрова: Принимать антибиотики без назначения врача опасно
08 ноября 2023, 23:33

Фото: iStock/AlexRaths

Врач-терапевт, кардиолог Елена Быстрова рассказала, чем может закончиться приём антибиотиков без назначения специалиста.
В беседе с «Вечерней Москвой» доктор предупредила, что неконтролируемое применение антибиотиков может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.

Быстрова отметила, что люди часто назначают антибиотики сами себе и удивляются, когда лечение не срабатывает.

«Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьёзными и зачастую не поддаются самолечению», — цитирует издание слова собеседницы.

Она подчеркнула, что решение о назначении антибиотиков может принимать только врач на основании диагноза, индивидуальных особенностей пациента, а также результатов анализов.

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#лечение
#врач
#антибиотики
#люди
#вирусы
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Врач Эдигер предупредил об опасных заболеваниях при заедах на губах
08 ноября 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/FotoDuets

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что заеды на губах могут сигнализировать о таких опасных заболеваниях, как сахарный диабет, заболевания коры надпочечников, авитаминоз и вторичный иммунодефицит.
«Любые минимальные признаки могут свидетельствовать об очень серьёзных системных проблемах. Заеды – это в первую очередь маркер иммунодефицита, кандидоза и достаточно тяжёлых эндокринных заболеваний. Поэтому всегда, когда заеды появляются, надо, конечно, идти к терапевту и смотреть общее состояние организма», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Кроме того, ранки в уголках губ могут свидетельствовать о стоматологических проблемах, болезнях ЖКТ, а также аллергических реакциях.

При отсутствии патологических состояний по результатам обследования, заеды лечатся с помощью антибиотиков широкого спектра, местных антисептиков, метронидазола и противогрибковых препаратов.

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#здоровье
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#лечение
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Более 2,7 млн петербуржцев вакцинировались от гриппа
08 ноября 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Alernon77

В Санкт-Петербурге вакцинировано от гриппа более 2,7 млн жителей, а для достижения коллективного иммунитета необходимо привить ещё 10% населения города. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.
«Именно вакцинация является самой эффективной защитой от гриппа. Она рекомендуется всем, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профриска – медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Эргашев.

Он также отметил, что для удобства граждан продолжат работу мобильные пункты вакцинации от гриппа, которые можно найти у станций метро, а также в некоторых торговых центрах.

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#грипп
#вакцинация
#санкт-петербург
#здравоохранение
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Диетолог Круглова: Сейчас уже можно закупать консервы и соки к новому году
08 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Диетолог Наталья Круглова заявила, что уже сейчас, в ноябре, можно закупать к Новому году продукты, к которым относятся любые консервы, а также алкоголь, соки и ряд сортов сыра.
«В первую очередь, это консервы: мясные, рыбные, овощные, фруктовые, они точно не испортятся. Красная, чёрная икра, шоколад. Можно купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки. Фруктовые напитки — соки, у них длительный срок хранения. Алкоголь, некоторые вида сыра, замороженные фрукты, овощи», — добавила в беседе с NEWS.ru Круглова.

Ранее нутрициолог Дарья Мравцева заявила, что при ОРВИ, гриппе или коронавирусе необходимо снижать нагрузку на ослабленный организм, поэтому лучше отказаться от таких продуктов, как сахар, молочка и глютен.

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#диетолог
#напитки
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#продукты
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Нутрициолог Мравцева призвала отказаться от сахара и глютена при ОРВИ
08 ноября 2023, 17:44

Фото: istockphoto.com/Andrii Shablovskyi

Нутрициолог Дарья Мравцева заявила, что при ОРВИ, гриппе или коронавирусе необходимо снижать нагрузку на ослабленный организм, поэтому лучше отказаться от таких продуктов, как сахар, молочка и глютен.
Она пояснила, что такие продукты способны усиливать воспаление.

«Целесообразно применять питание с пониженным употреблением продуктов, которые вызывают брожение. К ним относятся капуста, бобовые, груши и сливы, лук и чеснок. В них содержатся молекулы углеводов, которые у определенных людей, при попадании в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Про газировку, сладости и фастфуд не буду напоминать. От них лучше воздерживаться и в здоровые времена», — добавила в беседе с Pravda.Ru Мравцева.

А кардиолог-терапевт Елена Быстрова напомнила об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков. Она отметила, что такие препараты необходимо согласовывать с врачом и ни в коем случае не назначать их себе самостоятельно.

«Многие сами себе назначают антибиотики в уверенности, что это поможет, но потом удивляются, почему лечение не работает. Основная ошибка в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьёзными и зачастую не поддаются самолечению, среди них: пневмония, пиелонефрит, ангина, сифилис, туберкулез и др.» — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Быстрова.

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#врач
#питание
#антибиотики
#здоровье
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Свыше миллиона детей прошли профилактические осмотры в Московской области
08 ноября 2023, 16:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года более 1,1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Возрастные профосмотры необходимы для выявления различных патологий и заболеваний.

«Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологию и вовремя начать лечение. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 млн детей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметил, что после осмотра врач ​вносит в систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка.

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Биофизик Тагандурдыева заявила о новом методе восстановления нерва
08 ноября 2023, 16:03

Фото: istockphoto.com/Vladimir Borovic

Сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нурджемал Тагандурдыева заявила, что перебитый или разорванный нерв можно восстановить с помощью трансплантатов.
По её словам, эти трансплантат представляют собой направляющие трубчатые каналы.

«Применение трубок предполагает восстановление целостности нерва через соединения концов трубки с их концами. Модель исследования была такой. Мы «перерезали» седалищный нерв лабораторных животных, создавали определенный дефект, замещали его трубчатым имплантатом с наполнителями. Лабораторные животные теряли двигательную активность, которая со временем восстанавливалась», – пояснила в беседе с Газета.ру Тагандурдыева.

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#технологии
#ученые
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Диетологи предостерегли от трех видов супов
Диетологи Бурак и Михальчик: Польза или вред супа зависят от продуктов в составе
08 ноября 2023, 15:46

Фото: istock / Mariha-kitchen

Диетологи Лаура Бурак и Мэгги Михальчик рассказали о полезных и вредных продуктах, входящих в состав супов. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
Михальчик пояснила, что польза супа зависит от ингредиентов, входящих в состав блюда. К примеру, суп с большим количеством овощей и бобовых принесет в организм много витаминов и минералов, а также улучшит работу кишечника. Если суп содержит мясо или тофу, то он обеспечит организм белком. 

Бурак добавила, что включение супов в рацион может снизить общее  количество потребляемых калорий.

«Если начать прием пищи с супа, в котором содержится много воды, или салата, то скорее всего вам удастся избежать переедания», — заявила диетолог.
При этом, Бурак предостерегла от некоторых видов супов. В частности, она советует отказаться от консервированных супов, так как они не приносят пользу организму и содержит много соли, специй и жира. Также она не советует слишком легкие овощные супы без мяса, так как они не могут считаться полноценным блюдом, ведь в нем содержится слишком мало калорий и питательных веществ. Супы на основе сливок, наоборот, питательные, но содержат много калорий.

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Гонконгский грипп «захватил» РФ: в каких регионах есть заражения, как защититься
Три случая заражения гонконгским гриппом зафиксировали в Пермском крае
08 ноября 2023, 15:37

Фото: iStock/smagilov

В нескольких регионах России зафиксированы случаи заболевания гонконгским гриппом. В 1968 году в мире уже была пандемия, которая унесла жизни миллионов человек. Редакция «Радио 1» расскажет, чем опасен вирус, где выявлены случаи заболевания, и как защититься от эпидемии.

Когда появился гонконгский грипп


Первая вспышка заболевания была зафиксирована в 1968 году в Гонконге. Грипп был обозначен как H3N2. Вирус стал быстро распространяться и уже через месяц болезнь добралась до Сингапура, Малайзии, Тайваня, Южного Вьетнама и Филиппин. Затем пандемия распространилась в США, Европе, Японии, Африке и Иране. Считается, что в США вирус был привезен солдатами, которые вернулись в страну после Вьетнамской войны. В СССР инфекция распространена не была благодаря железному занавесу. 
В 1969 году изобрели вакцину от гонконгского гриппа. В 1970 году эпидемия отступила. За два года, пока она свирепствовала, от заболевания скончались от 1 млн до 4 млн человек.

Гонконгский грипп считается острым респираторным заболеванием, которое вызвано серотипом H3N2 вируса гриппа А.

Профессор Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в конце ноября
Профессор Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в конце ноября

Как передается гонконгский грипп


Вирус передается воздушно-капельным путем. Опасность гриппа в том, что он может передаваться от инфицированного человека к здоровому через капли, которые высвобождаются в процессе чихания или кашля. Заразиться можно также при контакте с поверхностью, на которой находятся бактерии.

Где в России выявлен вирус


Первый случай заражения гонконгским гриппом зафиксирован в Сахалинской области. В начале ноября заболевание было выявлено в Тюменской области у трех человек, из которых двое детей. Еще три случая заболевания выявлены на территории Пермского края. О неподтвержденных случаях заболевания сообщили на Камчатке и в Амурской области.

Симптомы гонконгского гриппа


При заболевании люди жалуются на першение в горле, сухой кашель, головную боль, заложенность носа, слабость. Симптомы схожи с обычным гриппом или простудой, однако запущенное заболевание может привести к серьезным последствиям.
Эксперты отмечают, что гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни и пожилых людей. Кроме того, в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины.


Как протекает болезнь


Заболевание сопровождается высокой температурой, которая может держаться больше недели. Через 2-3 дня после заражения, глаза заметно краснеют, появляется боль в суставах и мышцах. Инфицированный может жаловаться на слабость и нарушение пищеварения. Длительность болезни не превышает двух недель.

В России от гриппа привились более 52 млн человек
В России от гриппа привились более 52 млн человек

Наиболее опасными симптомами считаются судороги и потеря сознания, также опасность представляют возникновение рвоты, кровотечений или мелкоточечной сыпи. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу. 

Как не заразиться и чем лечить гонконгский грипп


Самым надежным способом защиты от вируса является вакцинация. Кроме того, важно соблюдать правила гигиены. Руки нужно мыть с мылом в теплой воде не менее 20 секунд. Медики советуют пользоваться антисептиками и не прикасаться к лицу в течение дня.
Также необходимо проводить дезинфекцию поверхностей, к которым человек часто прикасается. Это могут быть предметы на рабочем месте, дверные ручки, клавиатура и т.д.

Если признаки заболевания уже ощущаются, то в первую очередь стоит принять противовирусные препараты. Жаропонижающие средства, местные антисептики, муколитики, и сосудосуживающие капли в нос помогут облегчить симптомы и побороть вирус. Если состояние не улучшается в течение трех дней после приема препаратов, следует немедленно обратиться к врачу.  
 
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#инфекция
#грипп
#вакцинация
#болезнь
#пандемия
#симптомы
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