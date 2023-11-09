Эндокринолог Синицына: Фастфуд из-за усилителей вкуса действует как наркотик

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Детский врач-эндокринолог Анастасия Синицына заявила, что фастфуд из-за большого количества усилителей вкуса может вызывать привыкание. Об этом пишут «Известия».
Специалист пояснила, что химические вещества, которые изменяют вкус пищи, действуют на организм человека подобно наркотику.
Так, в составе еды быстрого приготовления часто имеются искусственные красители, которые могут негативно влиять на работу нервной системы, заключила Синицына.
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«Человеку хочется употреблять продукты с их содержанием все больше и больше. При этом организму наносится серьезный вред», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян